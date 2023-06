Jerarquizados del Municipio reclamaron por los haberes para jubilados

Municipales nucleados en la Asociación Personal Superior (APS) realizaron este martes una manifestación en calle Corrientes, con reducción del tránsito en la intersección de dicha arteria con Urquiza.La secretaria general del gremio, Alejandra Levrand, dijo aque la manifestación se realizó “en repudio al bono otorgado, que no llegó al sector pasivo. Fue discriminatorio, dado que, cuando la provincia lo aplica, lo hace extensivo a los jubilados, pero en la municipalidad no es así”.Asimismo, manifestó que “vamos a pedir que, en el caso del aumento, lo cobren en el mismo mes”.“El reclamo no es hacia el ciudadano, sino hacia la patronal, para que, de una vez por todas se sensibilice y escuche el reclamo”, completó.Por su parte, Eva Uhrig, quien está al frente del área de Jubilados del Sindicato, señaló que “el 12 por ciento que cobrarán los activos en junio, nosotros lo vamos a percibir recién a principios de agosto. Mientras, las cosas van aumentando cada vez más. Es difícil la situación cuando no tenés en tiempo y forma tus haberes, porque es lo que ha ganado durante toda su vida de trabajo”.