Sistematización del arroyo Las Viejas: “Será un parque lineal”, anunció Bahl

El gobernador Gustavo Bordet y el intendente Adán Bahl recorrieron la obra de sistematización del arroyo Las Viejas, que representa un 20% de avance y que permitirá sumar en Paraná un parque lineal que irá desde calle Ambrosetti hasta el río.“Esta obra mejorará sustancialmente la calidad de vida de los paranaenses porque significa el saneamiento del arroyo Las Viejas, que generaba contaminación sobre el balneario Thompson e impedía que todos los vecinos que están sobre a la vera del arroyo y alrededores tuvieran que soportar malos olores y convivir con un ambiente que no es el apropiado”, fundamentó Bordet aY remarcó: “Es una gran obra que transforma una zona y abre urbanísticamente a la ciudad para ensamblarla y generar espacios que luego los vecinos podrán disfrutar”.Al mencionar la construcción de desagües pluviales sobre arroyo La Santiagueña, el gobernador explicó que las obras están vinculadas “a la planificación con políticas públicas que, en el tiempo, hacen sostenible a una ciudad”. “Paraná necesitaba de esa visión de desarrollo urbano y en materia ambiental para que los vecinos ganen en calidad de vida”, fundamentó al respecto.Bahl, por su parte, al confirmar que el grado de avance de la obra es del 20%, aclaró que será un parque lineal, porque la sistematización no implica el entubamiento. “Los vecinos podrán venir caminando, en bicicleta o en auto por calle Ambrosetti hasta calle Raúl Solanas, que es la que vincula El Thompson con el Club Náutico, darán la vuelta y regresarán”, indicó al respecto.El trabajo consiste en el saneamiento del arroyo Las Viejas, entre su nacimiento en la confluencia de los arroyos Colorado y Culantrillo en zona de avenida Uranga y su desembocadura en el río Paraná, a lo largo de 1.600 metros.“La sistematización es una obra ambiental que después de 30 años nos permitirá recuperar la playa del Thompson, que es la más importante de la región, e integrará urbanísticamente al arroyo con la ciudad y a través de los gaviones posibilitará llegar hasta el río Paraná. Además, tiene un sistema de plataforma para captar los sólidos, porque a través del arroyo llegan heladeras y cocinas, para retirarlas y que no vayan al río; también funcionarán filtros biológicos para el tratamiento del agua que irá al Paraná”, especificó Bahl.En relación al concepto ambiental de la obra, el mandatario municipal explicó que “el saneamiento del arroyo y la forestación harán un parque lineal en la ciudad, que podrán disfrutar todos”.Asimismo, el intendente remarcó que “el agua no tiene más olor porque hace aproximadamente se reparó una rotura en el colector y, automáticamente, se logró mitigar el efecto de la contaminación que tenía el arroyo Las Viejas”.“La obra contribuirá al turismo, no solo por la recuperación del balneario Thompson, sino que también permitirá el aspecto recreativo para el disfrute de todos los paranaenses”, valoró Bahl y agradeció la decisión política del gobernador Bordet para garantizar los fondos provinciales para el desarrollo de la obra.Por su parte, la ministra de Gobierno Rosario Romero, al ser la precandidata del Frente Creer Entre Ríos para suceder a Bahl en la Intendencia de Paraná, remarcó: “Como habitante de Paraná sé que los arroyos que la surcan le aportaron belleza a la ciudad, pero también problemas, como cuando se contamina con aguas cloacales o cuando recepciona residuos. Y esta obra resolverá un gran problema que había en arroyo Las Viejas y hay que plantear su continuidad porque es una obra troncal de la ciudad, como las otras 150 que hay en la ciudad”.