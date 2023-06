La Asamblea Vecinalista debatió sobre un posible aumento del boleto de colectivo

En la habitual reunión de los lunes, la Asamblea Ciudadana Vecinalita de Paraná abordó diversos temas, siendo el principal el pedido de aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros por parte de la empresa concesionaria.En este sentido, Alicia Galuser, miembro de la asamblea, expresó su descontento a"Son dos temas en paralelo, por un lado, un aumento que es altísimo y por otro, el servicio no merece ese aumento; el servicio es pésimo y desde el primer momento que se hizo el contrato de concesión, comenzó mal la prestación. Hoy nos encontramos con muchas falencias, que no hay servicios, las frecuencias no son constantes, los colectivos en malas condiciones"."El concejo deliberante va aprobando tres aumentos, y cuando a nosotros acudimos a consultar el porqué del aumento, nos respondieron 'para que mejore el servicio'. Pero el servicio nunca mejoró y estoy segura de que ahora les volverán a dar el aumento", indicó Galuser.Por su parte, Mara, representante de la Vecinal Arroyos Los Berros, manifestó su preocupación por la situación en su barrio: "En nuestro barrio, con respecto al transporte, hacen muy poco tiempo que el colectivo hace un recorrido por el barrio y fue gracias a la asamblea. Pero no se cumplen con los horarios, pasa cada dos horas y los fines de semana no pasa".En tanto, Guillermo, vecino del barrio Sáenz Peña, concluyó: "A partir del último contrato con la empresa de transporte, viene en una crisis terrible, es imposible tomar un colectivo; el estado municipal, que es el responsable de brindar ese derecho a los ciudadanos, de trasladarse por salud, educación y trabajo, no lo está garantizando. La empresa sigue cobrando, pero por un servicio que no presta".