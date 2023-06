Con fiesta sorpresa celebraron los 100 años de Doña Paula: “Deseo mucha salud"

“Espero que mis 100 años sigan con salud para hacerle bien a la humanidad”

La palabra de familiares, amigos y vecinos

Doña Paula, la reconocida curandera de barrio El Sol, hincha de Patronato y quien vaticinó y acertó los resultados que tendría la Selección Argentina en el Mundial, cumplió 100 años.Familiares y amigos le organizaron una fiesta sorpresa yestuvo presente acompañando la celebración.Junto a sus nietos y seres queridos caminó un largo pasillo hasta el salón. Allí la recibieron cantándole el feliz cumpleaños y ella entró bailando.En el salón había una mesa dulce con gran cantidad de tortas y cosas ricas para disfrutar. “Vamos a celebrar hasta quién sabe qué hora. Ella es hermosa, siempre arriba, siempre contenta”, dijo otra sobrina.Tras recibir un obsequio de, Doña Paula dijo: “Estoy bien gracias a Dios. Llegaron los 100, yo no pensaba que iba a llegar. Yo”.Expresó que “”.Estos 100 años “”. Y agregó: “todos me aprecian, a todo el mundo he curado y no les he cobrado nada. Y”.”, expresó.“Esto es sorpresa total para ella. Soy vecina, es la abuela del barrio, da más de lo que recibe. Es una maravilla de persona. Se acuerda de todo”, dijo una mujer aSu sobrina, en tanto, expresó: “Ella es una hermosa persona, un encanto. Está espectacular. Destaco todo de ella, tiene mucha bondad, siempre piensa en los demás”.“Ella baila, está contenta. Es increíble esta mujer, la edad que tiene, la vitalidad que tiene, cómo anda, es indescriptible”, dijo un fotógrafo aOtra vecina comentó: “ella es divina, me curó de la culebrilla hace poquito. Es un amor ella. Ella es amorosa, si tiene una hierba o una cosita te la da”.“Todo surgió porque hace unos años mi nena le dijo: abuela estás hecha una diosa y vas a llegar a los 100 años. Empezó con la idea de hacerle esta fiesta”, dijo su hija.