Finalizó instalación de válvulas: Cuándo se reestablece el servicio de agua

Finalizó el montaje de las tres válvulas inteligentes en tres zonas distintas de la ciudad y el servicio de agua se irá reestableciendo en las próximas horas.Lucas Feltes, subsecretario de Servicios Públicos de Paraná, dijo aque “hicimos una serie de tareas aprovechando el corte de suministro, como fue la limpieza de sedimentos que trae el río y el montaje de un motor nuevo para empezar una rotación de equipamiento. Hay que recordar que las bombas de agua trabajan los 365 días del año, las 24 horas”.Comentó que el corte de agua generalizado “en algunos lugares se dio a las 6.30 o 7 de la mañana. En otras zonas no se ha cortado todavía porque las reservas han resistido. Ahora ya se finalizaron los montajes y lo que se está haciendo es ajustar la válvula que está en calle Rondeau y Darwin. Luego se hará la prueba de presión y si todo está en orden activamos los bombeos para empezar a potabilizar y distribuir agua en la ciudad”.Confirmó que “luego de iniciar la potabilización, estimamos que a las 22 aproximadamente ya podría estar retornando el suministro a las viviendas. Como hay que recuperar las presiones estimamos que en el horario de la madrugada o a más tardar sábado a la mañana estará recuperada la ciudad completa”.“Si bien en las zonas altas demora un poco más, como estamos en una época de menor consumo la recuperación será más rápida. Hoy los trabajos se hicieron al tiempo que estaba previsto”, agregó.Y señaló: “en la zona donde hay hospitales y lugares de diálisis no se suspendió el servicio, se estuvo asistiendo”.Recordó que “la obra ha sido financiada por ENOHSA, son obras millonarias y es importante la gestión que ha hecho el intendente. Todas las distribuidoras de agua del país y el mundo cuentan con datos de lo que ocurre en las redes de agua de las ciudades. Nosotros trabajamos a ciegas, es decir que desconocemos el caudal que circula por las cañerías. Sabemos la sección, pero no sabemos si los caudales son los correspondientes porque no tenemos esas mediciones. A partir de la colocación de estas 43 válvulas se abrirá un panorama muy importante. Nos va a permitir tomar decisiones y prevenir inconvenientes. Las presiones que hay en verano no son las mismas que en invierno. Eso se va a tener en datos en una computadora. Es para brindar un mejor servicio”.