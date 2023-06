Marcha “Ni Una Menos” en Paraná: el documento que se leyó en el centro cívico

El texto completo del documento:

El colectivo “Ni Una Menos” se movilizó este viernes en la capital entrerriana y en el centro cívico de la ciudad de Paraná, leyeron el documento de la “Multisectorial de Mujeres Entrerrianas y la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná”. El mismo, fue titulado: “A 8 años del primer NI UNA MENOS: Unidas contra la violencia de género. Unidas contra la derecha”.En el texto de la proclama, exigieron “que el Estado provincial, en sus tres poderes, y la Municipalidad de Paraná. Equipos suficientes para abordar esos programas sin trabajadoras precarizadas”.Además,en el sector privado, en sindicatos, entidades deportivas y formación en género a trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación.Asimismo,. Creación de horas específicas para ESI”.Por otra parte,, mandando hacer un nuevo juicio. Una vez más el accionar de la Justicia entrerriana demuestra ser clasista y patriarcal”, resaltaron en el documento.En tanto, exigieron “una justicia laica. Que los jueces, fiscales y defensores no desplieguen sus creencias religiosas en la atención de quienes solicitamos justicia”, remarcaron.Además, sostuvieron que “, y no funcionan cuando la violencia viene por parte de otra persona enviada por el mismo agresor”, señalaron.En el final del documento de la “Multisectorial de Mujeres Entrerrianas y la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná”, remarcaron que “”, concluyeron.

