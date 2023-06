Sánchez: “Queremos orden, elevar la vara y mejorar la vida de los paranaenses”

Sentar buenos cimientos

Prioridades

“Buscamos el debate de ideas”

Colectivos y estacionamiento

El precandidato a intendente de Paraná por el partido Políticas para la República, Armando Sánchez, sostuvo que “nuestra tarea es salir a comunicar y trabajar en los programas de gobierno que tenemos para la ciudad. Estamos cerca de presentar nuestra versión mejorada y aumentada del que teníamos en 2019”.En los estudios derecordó que en aquella oportunidad “en cinco meses recorrimos 48.000 viviendas. Eso hizo que sin un solo cartel en la calle la gente hablara de nosotros”.“Es un partido programático con visión nacional a mediano y largo plazo, pero arrancamos por lo municipal. El objetivo cuando arrancó en 2005 era llegar a la Presidencia. Quienes lo fundaron estimaron que demandaría 30 años”, comentó el dirigente.Y recalcó: “Las cosas buenas no se hacen de la noche a la mañana, venimos trabajando mucho en hacer las cosas bien y sentar buenos cimientos para seguir creciendo”.Interrogado acerca de si rescata aspectos positivos de la actual gestión, expresó que “nunca hacen todo del todo mal. Por ejemplo, se han comprado maquinarias nuevas, que está bien. Algunas obras están buenas, lo malo es que se están inaugurando ahora y no le da tiempo al vecino para ver la calidad”. Citó que “hace unos días pasaba por calle Laprida y San Martín y una de las baldosas nuevas se movía. Entonces decía. . . se va a ir y van a empezar a aflojarse todas, porque ha pasado con otras gestiones de los dos colores políticos que han gobernado”.“Está bien que se hagan obras, hay mucho dinero para eso, el tema es cuales son las prioridades”, expresó Sánchez. Valoró que el vecino siga “pagando las tasas, no porque esta gestión le haya resuelto los problemas, sino porque es histórico. Se puede administrar mucho mejor y teniendo prioridades como solucionar el tema de los servicios”.Consideró “mentira” que con recursos propios la municipalidad no pueda hacer casi nada. “Hay que leer el presupuesto. Hay fondos. Para obra pública en el último había cerca de 8.000 millones que ha crecido, porque se amplió el presupuesto. Es decir que dinero hay”.El referente de Políticas para la República aclaró durante el programaque “no tenemos nada personal contra nadie, buscamos el debate de ideas. Lamentablemente, de los proyectos que hemos presentado, solo algunos se han aprobado y muchos se han cajoneado”.Consideró que los mismos “le hubieran hecho mucho bien a la ciudad, como el que presentamos en 2020: un Plan Director de Movilidad, con una batería de soluciones para el tránsito, estacionamiento y colectivos. Somos el único partido que tiene soluciones para esto”, afirmó.Acerca de las sugerencias para los micros urbanos, consideró que se deben implementar “recorridos más lineales, troncales, con líneas subsidiarias que se vayan intercambiando, con un boleto combinado real. Eso abarata costos, se llega más rápido y los coches gastan menos. El primero que gana es el vecino, pero también la empresa”.Sostuvo que, aunque el usuario tuviera que caminar alguna cuadra hasta la parada, con que el servicio “sea eficiente, a la gente le resolvería un montón de problemas”.Otra cuestión “es la previsibilidad, porque la aplicación Cuándo Subo no funciona. Eso se tiene que resolver, es fundamental. Incluso, la aplicación que tenía la gestión anterior funcionaba algo mejor. Una señal de esto es que hay proliferado los grupos de Whatsapp donde hay choferes y usuarios que van informando por dónde están”.“En un año se vence el convenio, así que le digo a la gente que elija un gobierno que tenga soluciones. Se pueden hacer cosas; se podrían implementar actualmente. Nos preocupa que el intendente no tome medidas en este sentido. Hay variables que se podrían accionar, pero depende del oficialismo”, aseveró Sánchez.Asimismo, aseveró que “el estacionamiento tiene que ser medido. Es indistinto que sea público o privado. Se puede licitar, pero la cuestión es que funcione”. Consideró que “esto y el tránsito controlado hace que mejore el flujo del transporte público”.“Queremos orden, elevar la vara y mejorar la vida de los paranaenses. Hay que tener decisión política para hacerlo. Nos quieren hacer creer que hay problemas que son crónicos, que no tienen solución y esto es mentira”, cerró el precandidato a intendente.