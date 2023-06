Falta recuperar una computadora del centro de salud que fue desvalijado

Falta recuperar una computadora

Policiales Vecinos ayudaron a recuperar elementos robados en el Centro de Salud de Paraná

Tras el recupero de la mayoría de los elementos que fueran robados del centro de salud “San Martín” del barrio homónimo en Paraná, se desarrollaba este jueves en las instalaciones el operativo municipal denominado “Oficinas a la Comunidad”. Se trata de un servicio itinerante para que la ciudadanía pueda realizar gestiones municipales, provinciales y nacionales en un solo lugar y sin tener la necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.La subsecretaria municipal de Desarrollo Humano, Natalia Osuna, confirmó aque la atención a la comunidad era fortalecida a través del operativo que integra oficinas municipales, provinciales y nacionales. “El DNI móvil no nos acompaña hoy, pero si coordinamos con el Registro Civil de San Agustín para que, ante alguna urgencia, se pueda subsanar”, comentó al respecto.En la oportunidad, anticipó que “Oficinas a la Comunidad” estaría nuevamente la semana próxima en centro de salud “San Martín” porque “es una barriada muy alejada y una población muy grande”.Por su parte, la administrativa en el centro de salud, Lorena Cepeda, se mostró “contenta porque se pudo recuperar parte de los sustraído”. “Todavía falta una computadora y el ventilador, pero hoy día cuando no recuperás, que hayan hecho tan buen trabajo para recuperarnos algo de lo que nos costó tener, nos deja muy contentos”, valoró.En la oportunidad, desde el centro de salud reiteraron que aún no recuperaron la computadora de Enfermería, en la que se almacenaban datos sobre pacientes y operativos de vacunación. “Ahora nos arreglamos con una Tablet, para no perder todo nuestro trabajo. Es una pena lo que pasó, pero hay que seguir adelante porque nuestra gente del barrio nos necesita”, destacó la enfermera, Mirta.Cepeda confirmó que personal de comisaría quinta les prometió mayor patrullaje en la zona. “Esta mañana había un móvil acompañándonos y se quedó hasta que aclaró porque a las 7 todavía está oscuro”, contó y valoró el acompañamiento de la Policía.En relación a las medidas de seguridad, la administrativa comentó que, “ese mismo día, cerramos e hicimos pared, sólo se dejó un ventiluz y se clausuró esa parte”.