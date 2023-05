El río Paraná registra una leve tendencia descendente

El río Paraná viene bajando y según los registros brindados por Prefectura Naval, este miércoles en el puerto de la capital entrerriana, presenta una altura de 2.32 metros . Hace una semana, era de 2.86 metros.El informe semanal del Instituto Nacional de Agua (INA), da cuenta que la tendencia para el 13 de junio es que el río se ubique en una altura de 1.83 metros; mientras que en el tramo correntino los niveles se ubican en aguas bajas desde el 22 de mayo y bajarán hasta apenas superar los dos metros.Sobre esta leve tendencia descendente del río,dialogó con Eduardo “Dardy” Escoubué, que tiene un conocido comedor en Puerto Sánchez, y se manifestó muy preocupado por el retroceso de las aguas.“El río está bajando muy ligero. Si bien los otros días las lluvias fueron grandes y muchas, no llovió para el lado de Misiones, Iguazú, fue más abajo de Corrientes, así que el agua como llegó se fue”, expresó.En este sentido, aclaró que “hasta ahora no se ha dado la falta de pescado, se vio un poco de sábado que no estaba saliendo y hay muy poca boga. Sale un poco de amarillo, moncholo, patí, mandubí y el armado no existe. Además de cachorritos de surubí, de 4 o 5 kilos”.Respecto a los precios, Dardy indicó que “tratamos de mantenerlos y ha bajado más de lo que ha subido”, tras ello, agradeció a la gente que “siempre acompaña, tanto en el comedor como con la compra de pescado”.Finalmente y sobre las perspectivas a futuro, mencionó: “Esto se puede complicar mucho si sigue bajando y si llega a helar; con el agua fría vamos a estar complicados con las especies”.