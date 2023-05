Vecinos reclaman por desborde cloacal: “El agua servida está por todas partes”

Vecinos de las calles Marcos Sastre y Jujuy, de Paraná, denunciaron desbordes cloacales en toda la zona. “Están todas las cloacas tapadas, la calle entera está afectada” dijo una vecina Nancy, a Elonce al destacar que “hace 12 que tengo toda el agua servida en mi vivienda”.Este miércoles, personal de Obras Sanitarias cortó el tránsito en la zona y un importante número de operarios trabajaron en la zona para solucionar el problema.Asimismo, la vecina destacó: “La boca de cloaca es muy chica y no da abasto por eso se rebalsa todo y es insostenible. No hay una persona que te diga qué está pasando realmente. Los vecinos pagan los impuestos y no tenemos respuestas”.En este sentido, la vecina detalló que “un operario se metió a la red cloacal sin ninguna protección y es terrible todo lo vivido”.