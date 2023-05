Para el fiscal, exsecretario de Apuner “se aprovechaba de personas vulnerables"

Policiales Exsecretario de Apuner acordó una pena condicional por usura

El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, comenzó a analizar el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa de Oscar Adrián Meynier, el ex secretario de Hacienda de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) y ex empleado del Departamento Alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas dependiente de la UNER, quien admitió el delito de usura agravada en perjuicio de 130 personas, quienes debían entregar sus tarjetas de planes sociales para que el acusado "se cobre" los intereses desproporcionados.El ex titular Tesorero de Apuner admitió que estaba al frente de un sistema de “ayuda” económica para beneficiarios de planes sociales, quienes accedían a un préstamo con intereses elevados para poder obtener fondos para adquirir más productos de primera necesidad para sus domicilios.Para valorar el acuerdo, el juez Zoff solicitó al fiscal que incorpore al legajo los testimonios de las personas que recibieron los préstamos usureros, para conocer si prestan su consentimiento -aunque es una opinión no vinculante- para que el caso concluya con un abreviado. "Ahora pasaré a analizar si el acuerdo que han presentado es correcto en término legales y si tiene sustento en la prueba que ha recabado la fiscalía. Llevaré la prueba para analizarla en profundidad y después daré mi resolución. Debo analizar en profundidad si efectivamente me convence que usted cometió el delito y si la imputación legal es correcta", le explicó el juez a Meynier al cierre de la audiencia."Meynier se aprovechó de personas vulnerables"En la audiencia de este martes, el fiscal Laureano Dato señaló que "Meynier se aprovechó de personas vulnerables". Al presentar el abreviado, el acusador público indicó: "Se le atribuyó que, sin poder precisar fecha exacta, pero al menos desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2022, Oscar Adrián Meynier sin contar con autorización alguna ni obrar en representación de entidad financiera, aprovechándose del estado de necesidad de las personas damnificadas y sacando provecho de las funciones que ocupaba en la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde era secretario de Hacienda; y siendo Jefe de la División Diplomas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, con habitualidad, llevó a cabo entregas de dinero en carácter de préstamos en favor de 130 personas".Mencionó que "Meynier lograba el cobro de dichos montos en su beneficio previo a exigirles a los damnificados la entrega de sus tarjetas de débito con los que cobraban beneficios sociales correspondientes a los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo y Alimentar. Llevaba a cabo extracciones bancarias mensuales cobrándose cuotas que iba de dos a doce".Recordó que el caso se conoció cuando el 7 de mayo de 2022, fue descubierta su pareja, Ibarra, extrayendo dinero con diferentes tarjetas de débito de un cajero de la sucursal del banco Credicoop, ubicado en calle 25 de Mayo, de Paraná. A la mujer la encontraron con 22 plásticos y más de 38 mil pesos que había extraído con las mismas.Señaló además que la investigación de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos permitió identificar a Meynier y los lugares donde realizaba los préstamos: la sede de APUNER, en calle Alem y Ramírez; y en el edificio de la Facultad de Económicas de la UNER.Dato precisó que "los testigos dijeron que la persona que otorgaba los préstamos era Meynier, y que concurrían para ello a la sede de Apuner y a la Facultad de Ciencias Económicas".Finalizó su alocución destacando que se comprobó el "otorgamiento de préstamos de dinero a personas vulnerables" y que el acusado "retenía las tarjetas de beneficio sociales a cambio de la percepción de los intereses absolutamente desproporcionados, aprovechando la inexperiencia de personas vulnerables".A modo de ejemplo, señaló que una persona recibió un préstamo de "15 mil pesos y la devolución fue en tres cuotas de nueve mil pesos, es decir, se cobró una suma 27 mil pesos; totalmente desproporcionado". (Fuente: UNO)