El Municipio controla cartelería proselitista para preservar el espacio público

Los trabajos del Municipio se realizan a diario. El objetivo es regular, anuncios, pasacalles, pegatina de afiches o pintadas de paredones para el cumplimiento de la Ordenanza N.º 7.977 (Código Publicitario Municipal). Esta cartelería no se puede fijar en plazas y parques, ni tampoco en columnas del alumbrado público, de señales luminosas, de tránsito y árboles.Ante esta situación, personal de Control Urbano lleva a cabo acciones, retirando este tipo de publicidad de semáforos, plazas o espacios donde se agrede a árboles y se dañan garitas de colectivos. Se focaliza en avenidas y el microcentro.Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo, explicó que “al ser un año electoral, el tipo de propaganda política se intensifica, existiendo un aumento de pasacalles y carteles en diferentes sectores donde las normas impiden su colocación. Cuando se detecta una infracción actuamos de inmediato”. Y remarcó: “Es importante llevar adelante el control de la ordenanza manteniendo una ciudad limpia. No solo para evitar la contaminación visual, sino diferentes riesgos que existen cuando los pasacalles no están bien colocados y se sueltan por el viento o los atan con alambre a los árboles, dañando en sus troncos”.En el marco de mencionada norma, aquel interesado en utilizar espacios de orden público, debe solicitar mediante una nota por Mesa de Entradas de la Municipalidad (Urquiza y Corrientes, primer piso) para su respectiva autorización.Desde el Municipio se recuerda que los lugares permitidos para colocarlos no deben significar un potencial riesgo para la integridad física de las personas.Se encuentra disponible el número de WhatsApp de Control Urbano: 3434711238. Por esa vía, los vecinos pueden denunciar en caso de advertir la ocupación indebida de un espacio público.