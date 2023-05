Le donó el riñón a su hermano y dijo: "Fue para mejorarle la calidad de vida"

Son de la ciudad de Paraná donde los une la sangre y el amor. Raúl Hardock, de 40 años y empleado de un taller mecánico, se encontraba en diálisis desde hace dos años y su hermana le donó el órgano que le ayudó a mejorar su calidad de vida. En ese sentido, Elonce dialogó con los dos hermanos.Con respecto a su salud, comentó que “me encuentro en perfecto estado, hoy fui a control y me vieron bien. El doctor destacó que generalmente uno queda anémico después de la operación, pero en mi caso no”.Acerca de los controles, indicó: “Tengo que hacer vida normal, nada cambia en mí, salvo tomar mucho líquido como cualquier persona. Lleva un tiempo la recuperación a base de cuidados”.Asimismo, se refirió a la importancia de donar: “Es dar vida. Si en mis manos está mejorar la calidad de vida de mi hermano, no lo pienso”.En tanto, Raúl, quien recibió la donación de órgano, expresó: “A mi hermana le debo todo. Es un cambio total porque la calidad de vida es otra”.A su vez, se refirió al post trasplante: “Todavía no comencé a trabajar porque hace un mes que me operé y no puedo hacer fuerza, pero me dedico a las ventas de cosas que tengo acumuladas como repuestos, entre otros elementos”.Asimismo, destacó la importancia de donar: “Es importante que mi hermana haya tomado la decisión, el cual es un acto de amor, para devolverme un poco la calidad de vida y disfrutar de mi familia”.Finalmente, sobre las recomendaciones que le sugirió el médico indicó: “Tengo que estar con los inmunosupresores que, de ahora en adelante, varían de acuerdo a las cantidades porque es alta la dosis debido a que el riñón se tiene que agarrar bien ya que el cuerpo a veces tiende a rechazar, pero en este caso donde somos idénticamente genéticos, hay una compatibilidad alta, lo cual me favorece”. (Elonce)