Cómo trabaja la posta respiratoria en el centro de salud Domagk

En el marco de la temporada invernal y ante el aumento de consultas por enfermedades respiratorias,visitó el centro de salud Domagk para conocer el funcionamiento de las postas respiratorias y cómo se está abordando esta problemática.En este sentido, la doctora Nicole Galó, encargada de las guardias, explicó detalles sobre la atención que se brinda a los niños con síntomas respiratorios y febriles. "La posta respiratoria está ubicada en la guardia del centro de salud Domagk y funciona desde las 15 hasta las 21 horas todos los días, incluido findes de semas", explicó la doctora Galó."Nosotros atendemos a niños de seis meses a seis años que presenten síntomas como fiebre, moco, tos o dificultades respiratorias", agregó. La posta respiratoria comenzó a funcionar hace una semana y, si bien aún no se ha registrado una alta demanda de pacientes, se espera que esta aumente a medida que avance el invierno y las bajas temperaturas se hagan más presentes.Actualmente el flujo de pacientes que se atiene en la guardia es de 20 y 30 casos por día durante las seis horas que dura la guardia.Por otro lado, la doctora destacó la importancia de estar alerta ante determinados síntomas en los niños. "Es fundamental prestar atención cuando el niño presenta fiebre y esta no cede a pesar de la administración de antitérmicos. También es importante observar si el niño tiene dificultades respiratorias acompañadas de moco y tos", advirtió aAsimismo, la especialista hizo hincapié en cómo detectar un broncoespasmo y la importancia de actuar rápidamente en caso de presentarse. "El niño puede comenzar a agitarse y tener problemas para respirar. Es importante observar si su pecho o nariz se hunden al respirar. Si se identifican estos síntomas, es necesario acudir de inmediato a la guardia", señaló.Para concluir, la médica destacó la importancia de mantener a los niños abrigados y evitar que se expongan al frío, aunque aclaró que “enfermedades como la gripe o la bronquitis son causadas por virus y no por la exposición al clima”.