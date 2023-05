En junio aumenta el costo para renovar y obtener la Licencia de Conducir

La Municipalidad de Paraná actualizó los valores en el Centro Emisor de Licencias para gestiones relacionadas con la Licencia Nacional de Conducir. Los trámites se realizan con turno previo a través de la plataforma Mi Paraná.



Las actualizaciones son para obtener la licencia por primera vez, renovarla, cambiar de categoría, incorporar una clase profesional o no profesional, gestionar el duplicado o reimprimirla. Además, se actualizaron los sellados municipales. Los valores a partir de junio Renovación total 1 clase: $12.278



Renovación total 2 clases: $15.006



Renovación total 3 clases: $17.735



Licencia nueva 1 clase: $12.278



Licencia nueva 2 clases: $15.006



Licencia nueva 3 clases: $17.735



Renovación mayor de 71 años: $4.093



Renovación o licencia nueva 16 o 17 años: $4.093



Cambio de categoría profesional: $6.821



Incorporación de clase profesional: $6.821



Cambio de categoría no profesional: $4.093



Incorporación clase no profesional: $4.093



Duplicado: $3.410



Cambio de jurisdicción: $5.457



Reimpresión de licencia: $2.728



Certificación: $2.728



Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $1500



El horario de atención del Centro Emisor de Licencias, ubicado en calle Alem 826, de Paraná, es de 7 a 15. Los requisitos para cada trámite y los turnos para realizarlos se pueden obtener a través de mi.parana.gob.ar