Aseguran que funciona “muy bien” el operativo de desarme voluntario

Incentivo económico

Detalles del operativo

Se lleva adelante en Paraná el Operativo de Desarme Voluntario. El punto de recepción está ubicado en el Centro Cultural y de Convenciones Vieja Usina, sito en calle Gregoria Matorras de San Martín 861. Funcionará hasta el viernes 2 de junio, de 9 a 13.La entrega de armas de fuego y/o municiones de parte de la ciudadanía es voluntaria y anónima, se garantiza la amnistía penal por tenencia irregular, y cuenta con un incentivo económico.Al respecto, el comisario Osvaldo Bregant, subjefe del Registro de Armas señaló aque pueden entregarse tanto aquellas que tienen documentación como las que no la poseen. Asimismo, comentó que “es muy común encontrar las armas de abuelos o padres cuando fallecen. Lo más acertado es entregarlas”.“Lo que prima es el desarme. El programa funciona muy bien, porque se evita que ese armamento pueda ingresar al mercado delictual. De esta forma, se hace la destrucción inmediata”, expresó el funcionario.Acotó que “todo tipo de arma de fuego se recibe. Que funcione o no hará que varía el incentivo económico”, el cual se entrega mediante un documento para que luego la persona lo cobre.Una señora que entregó un arma dijo aque “nos quedó de herencia. Estaba guardada en casa desde hace años. La entregué a voluntad. El trámite fue sencillo, no te piden nada”.Se entrega unCada material controlado se encuentra identificado en grupos y categorías, correspondientes a diferentes valores de incentivo económico , acorde a la Resolución MJyDD N°1651/2022.Descripción del tipo de material:Descripción del tipo de material:Descripción del tipo de material:Descripción del tipo de material:

Recomendaciones de seguridad