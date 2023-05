Jerarquizados no firmaron el acuerdo salarial y lo consideran “insuficiente”

Paraná El Municipio dará un bono en mayo y aumento al salario básico en junio y julio

La Municipalidad de Paraná confirmó este lunes que, tras negociaciones con sindicatos municipales, se dispuso el pago de una suma fija de $ 20.000 a percibir con el salario de mayo, un aumento del 12% en junio y del 13% en julio, más un 2% en concepto de recuperación del salario.El acuerdo fue firmado por el Ejecutivo junto a SUOYEM, ATE y Obras Sanitarias, no así con la Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), quienes manifestaron su desacuerdo., Alejandra Levrand, secretaria general de APS, relató que el pasado miércoles hubo una convocatoria a todas las entidades sindicales donde el Ejecutivo manifestó su propuesta de mejora salarial y por la tarde debían presentar las contrapropuestas.“En la mañana de este lunes, recibimos un mail de la Secretaría de Gobierno (que conduce Santiago Halle) donde nos informaban la nueva propuesta del Ejecutivo y en el transcurso de la mañana teníamos que dar una respuesta. Pero mientras estábamos debatiendo, nos anoticiamos de un acta ya firmada por tres de las cuatro entidades sindicales, y no alcanzamos a responder”, dijo la sindicalista.“Para nosotros es una falta de respeto más a la que nos tiene acostumbrados este Poder Ejecutivo municipal; si un gremio no había contestado, no se podía andar viralizando un acta acuerdo, es una clara práctica desleal porque más allá de que acordemos o no, todas las entidades tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de la negociación”, remarcó.Al hacer referencia a la propuesta, Levrand explicó que el Ejecutivo “dice que va a hacer las tratativas para que llegue al sector pasivo, que era uno de nuestros pedidos. Si es una propuesta tiene que decir concretamente que llegará al sector pasivo y no lo ha hecho en el acta”.“Cerrar un acuerdo paritario vía mail es la primera vez que nos pasa. En una democracia debemos bregar por el diálogo, que sea fructífero entre las partes”, remarcó Levrand y confirmó que el gremio que representa no firmará el acta ya que consideran “que es insuficiente y ese bono por ahora no llegaría a los pasivos. Además el mínimo garantizado pasaría de 100.000 a 112.000 pesos, con una canasta que está al doble”.