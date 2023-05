El torneo de Ajedrez Copa Ciudad de Paraná tuvo una gran convocatoria

Ganadores

La competición contó con más de 250 participantes en la Sala Mayo. Maestros internacionales de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) jerarquizaron el certamen organizado por la Municipalidad. “Este torneo tiene que consolidarse en el tiempo para la práctica del ajedrez y para que los chicos aprendan”, destacó el intendente Adán Bahl.En este sentido, añadió que “es un atractor turístico que crece permanentemente y se buscan elementos complementarios para que la gente venga y disfrute de la ciudad”, explicó Bahl, al tiempo que destacó a la Alianza Francesa porque “han sido fundamentales para esta organización”.El secretario de Coordinación Estratégica, José Claret, manifestó: “Superamos las expectativas con capacidad colmada, es lindo ver en la Sala Mayo a las familias y a los chicos, acercarse a jugar al ajedrez, nos pone muy contentos y satisfechos porque la ciudad de Paraná se potencia y jerarquiza con eventos como este”.El taller de ajedrez de la Alianza Francesa fue fundamental para la organización del torneo y uno de sus integrantes, Germán Yujnovsky, mostró su satisfacción por el nivel de participantes que hubo. “La jerarquía que tiene este torneo es enorme para Paraná, es un evento inusual y tremendo”. También consideró “importante el esfuerzo de la Municipalidad que fue fundamental para que esto se pueda realizar de la mejor manera y estamos muy contentos por eso”.El joven Maestro Internacional (MI), Joaquín Fiorito, resaltó la organización del torneo: “Que el Estado esté presente es muy bueno, porque beneficia el crecimiento de este deporte. Es hermoso ver tanta gente participando”, cerró.Por su parte, el MI Roberto Servat, agregó: “La convocatoria me sorprendió, hay muchos jugadores y sobre todo muy fuertes”. Maisa Nejanky, oriunda de Paraná, manifestó: “El torneo me llamó la atención por la gran convocatoria que tuvo, con mucha difusión y muy bien organizado”.El torneo contó con la participación de los Maestros FIDE, Joaquín y Francisco Fiorito; y Faustino Oro, actual N° 1 del mundo Sub-10, quienes compitieron el domingo en el torneo de Ajedrez Copa Ciudad de Paraná y el sábado brindaron una exhibición que superó las expectativas. Hubo más de 170 jugadores inscriptos para el certamen, entre categoría infantil y libres, en el cual se repartieron 200 mil pesos en premios; y más de 80 anotados para la jornada de exhibición (partidas simultáneas) que se desarrolló el sábado por la tarde.1er Puesto: Roberto Servat2do Puesto: Francisco Fiorito3ero Puesto: Maysa Nejanky4to Puesto: Juan López Ortiz5to Puesto: Faustino OroMejor Senior: Fabián FioritoMejor Paranaense: Ulises Barreira VescoMejor Femenina: Luciana VilloMejor Sub 2200: Maximiliano PreussMejor Sub 1800: Andrés EncinaMejor Sub 1600: Carlos Arena1ro Adra, Lucas2do Matos, Emil3ro Ironicci, TomasMejor Paraná: Re, GerónimoMejor femenino: Ghibaudo, EugeniaTambién estuvieron presentes los MI Fabián Fiorito, MF Santiago Zapata Charles, los campeones entrerrianos Iván Pesuto, Gastón Magallán e Israel Ledesma, y el actual Campeón Argentino Sub 10 el entrerriano Bautista Toller.