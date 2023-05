Inician sumario y suspenden sin goce de haberes a médico denunciado por abusos

Paraná Desafectaron a médico denunciado por abuso en hospital e impusieron restricción

El Ministerio de Salud dispuso la instrucción de un sumario administrativo al cardiólogo denunciado por situaciones de abuso y acoso sexual en el Hospital Gerardo Domagk. Salud le reprocha al profesional que su conducta podría estar incursa enTambién ordenó “la inmediata”, medida que se mantendrá”, afectándose “su idoneidad profesional en el débito laboral como empleado del Estado Provincial, el servicio sanitario y el interés público comprometido en dicha prestación”.El decreto Nº 1.395, dictado el 17 del actual por el Ministerio de Salud, se apoya en las actuaciones que había iniciado en abril último la directora del Hospital Gerardo Domagk, Flavia Pereyra, a raíz de “diversos hechos de violencia y acoso sexual” a pacientes y trabajadoras por parte del médico.El documento suma el testimonio de una enfermera, que relató, el 10 de abril último, una situación vivida en el shockroom del Domagk: el cardiólogo ingresó y pidió un tensiómetro. Como la trabajadora estaba ocupada, le dice que lo tome del cajón de la mesada de enfermería. El profesional pasa “”.El 3 de marzo una trabajadora de Mesa de Entradas relata otra situación: ingresa al consultorio a llevarle unas historias clínicas y al momento de retirarse el médico le hace un pedido peculiar: que se retire marcha atrás, porque si lo hace mostrándole la espalda le iba a dar un infarto. La empleada le hizo notar la incomodidad por el comentario y otro día el médico se acerca y le refiere que se trató de “un chiste”.El decreto menciona la decisión dispuesta por el juez de Garantías Julián Vergara en el marco de la causa “Reyes Oscar Ariel. S/abuso sexual. Denunciante VMS” en el marco de la cual se le impusieron medidas de restricción de acercamiento al profesional a la vivienda de la víctima por un plazo de 70 días “bajo apercibimiento de detención inmediata en caso de incumplimiento”.Otro testimonio dice: “En el día de hoy, 5 de abril de 2023, me acerqué al Hospital Domagk para acompañar a mi sobrino (. . . ) en ese momento. En esa circunstancia no supe qué hacer y me quedé avergonzada en un rincón mientras terminó la atención de mi sobrino”. Otra mujer refirió que el 14 de abril solicitó consulta con este médico,aunque la consulta era para su hijo.En base a los testimonios recogidos y las denuncias presentadas en la Justicia, Salud entendió queAsí, “sin perjuicio de la iniciación del sumario administrativo que se dispondrá por el presente acto, dado la gravedad de la falta, el carácter de profesional de la medicina de la persona denunciada en autos, y que su débito laboral tiene que ver con la atención directa de pacientes y trato con empleados del efector, corresponde la suspensión preventiva de sus funciones sin goce de haberes, mientras y hasta tanto se sustancie el sumario administrativo por existir, en principio, un presunto riesgo cierto y concreto a la integridad sexual y psicológica de los pacientes que concurren al efector público a atenderse con el mencionado médico, o empleados del efector que tengan trato laboral con el mismo, de reiterarse un hecho como los ya denunciados, hasta que se aclare dicha imputación disciplinaria”.