Locura total: hinchas celebraron el triunfo de Patronato frente a Almagro

Luego de la victoria de Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grela, ante Almagro por 1 a 0 en un partido correspondiente a la Primera Nacional. En ese sentido,recogió testimonios de varios hinchas Rojinegros.Un joven indicó: “El triunfo no me alcanza porque uno puede ganar, pero juega mal como pasó en el día de hoy. Lo que me pareció en los últimos 20 minutos es que, cuando hicieron los cambios ingresaron jugadores que son del club y sentí otra interacción. No entiendo por qué Sosa, quien metió el gol en este partido, se encuentra en el banco de suplentes. El equipo podría ir mucho mejor”.En tanto, otro fanático Rojinegro enfatizó: “Sabíamos que se iba a dar el triunfo en este partido. Patronato no se merece perder ya que hoy los chicos dejaron todo”.Finalmente, un hincha de Patronato manifestó: “Se sumó y eso es lo importante. Al equipo lo vi de a ratos bien, pero en algunos momentos medio irregular. Me encantó el partido de Domingo, quien estuvo muy ordenado en el medio, después me gustó el juego de Barinaga, que entró y mostró cosas distintas. A donde sea hay que ganar”.