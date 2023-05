Con paseo por el Palacio Municipal de Paraná, se hizo la kermés del 25 de mayo

Desde la Municipalidad de Paraná se organizó una gran variedad de actividades. “100 años de tela”, dónde se podrá visitar la colección textil del Museo de la Ciudad, una curaduría que abarca piezas del siglo XlX hasta la década de 90 del XX y donde se expresan texturas, modas, materiales y colores, “Paraná y la gesta revolucionaria: Mediación Cultural” a las 17:30 y 18:30 Hs, “Paraná durante la Revolución de Mayo y los primeros años de vida independientes” y el recorrido por el recinto del Honorable Concejo Deliberante a las 17 y 18 Hs.Rosario Romero, ministra de Gobierno y de Justicia de la Municipalidad de Paraná, estuvo presente en el evento y afirmó: “Es un edificio histórico, se ha restaurado en la gestión del intendente Bahl y de nuestra viceintendenta Andrea Zoff”.Asimismo, agregó: “Lo han puesto en valor y realmente da gusto recorrerlo con esta muestra de trajes y con el rescate histórico que se hizo en la sede del propio Honorable Concejo Deliberante (HCD)”.En última instancia, precisó: “Esto es todo de los ciudadanos de Paraná y, si bien la Municipalidad tiene muchas sedes, acá nació el gobierno municipal y vale que los ciudadanos donde deliberan los concejales y donde está el intendente”.Andrea Zoff, viceintendenta de la Municipalidad de Paraná, resaltó: “Realmente muy orgullosa porque cuando iniciamos la gestión que el Palacio Municipal se encontraba muy abandonado. Había lugares por los cuales no se podía transitar porque no eran seguros”.En cuanto a los cambios, aclaró: “Se hizo un intenso trabajo de restauración no solo del Palacio, sino también del recinto del Concejo Deliberante. Lo hicieron trabajadores del municipio. Esto hay que destacarlo porque fue un trabajo que llevó muchos meses con un trabajo muy intenso y con una calidad que hoy podemos disfrutar, que podemos ver y que hoy realmente el Palacio se ha puesto en valor”Para finalizar, la funcionaria remarcó: “La invitación es que los vecinos y vecinas vengan a conocer el Palacio, a disfrutarlo, que conozcan un poco de nuestra historia y que no vengan a hacer un trámite, a lo mejor, a la Municipalidad. Para eso tenemos otros medios. Hemos hecho muchísimos avances en lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer los trámites y los distintos expedientes desde su domicilio para que este sea un lugar histórico, para disfrutar, conocer y hoy, además, acompañado de guías del museo de la ciudad que nos relatan un poco la historia tanto del Palacio como del 25 de mayo”.Claudia Silva, esposa del intendente Adán Bahl, sostuvo: “Estamos muy contentos. Se abrieron las puertas y ya había gente desde temprano esperando. Ha sido un éxito, hay mucha gente esperando para entrar. Pueden recorrer, hay bailes y la guía que sigue explicando”.