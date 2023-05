Lanzaron la Colecta Anual de Cáritas en Paraná: cómo se podrá colaborar

Sociedad La Colecta Anual de Cáritas será el 10 y 11 de junio

Con la celebración de una misa, este viernes en la sede de Cáritas en Paraná, lanzaron la Colecta Anual de Cáritas que se realizará este 10 y 11 de junio en todo el país con el lema “Mirarnos. Encontrarnos. Ayudarnos”.“En el Evangelio, Jesús dice `tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste´. Y a veces desperdiciamos tanta comida y tanta ropa que queda amontonada en el ropero cuando hay gente que pasa frío”, expuso monseñor.Consultado a Puiggari cómo se implementará la colecta en Paraná, éste explicó que “cada parroquia tiene libertad para la creatividad, es decir que podrán entregar sobres, colocar alcancías y algunos voluntarios saldrán a los semáforos”. “Durante estos días vamos a hacer mucho ruido para que todos sepan que nuestros jóvenes saldrán a pedir ayuda”, indicó al aclarar que, “fundamentalmente, se recibe dinero”.“La certeza de la colecta es que todo peso que llega a Cáritas, llega al pobre, y esa es una ley de oro”, recalcó el arzobispo de Paraná y reiteró que los interesados en sumarse a la colecta tendrán a disposición “el sobre o en las alcancías que habrá en las parroquias y en algunos puntos de la ciudad”.La Colecta Anual es una acción pastoral que Cáritas Argentina realiza cada segundo domingo del mes de junio en todo el país. Constituye una de las principales fuentes de ingreso para el sostenimiento de los distintos programas y proyectos durante todo el año.Es una acción pastoral porque cada campaña no se limita a pedir colaboración, sino que tiene por finalidad ayudar a crear y fomentar la conciencia solidaria en toda la sociedad.