“Con la amargura de no jugar de local”, hinchas de Patronato viajaron a Santa Fe

Video: Los hinchas del rojinegro en Santa Fe: "Patronato es sentido de pertenencia"

Las intensas lluvias que se registraron este miércoles en la ciudad de Paraná, le jugaron en contra al Club Atlético Patronato que debía disputar una fecha de Copa Libertadores ante Olimpia en el estadio Presbítero Grella. Por el estado en que quedó el campo de juego, la Conmebol suspendió el partido y lo trasladó para este jueves pero en la cancha de Colón, en Santa Fe.A pesar de ello, aquellos que pueden hacer el viaje y asistir a la vecina ciudad, horas antes del encuentro, previsto para las 19, tiñeron la Terminal de Ómnibus de Paraná con los colores rojo y negro.habló con quienes aguardaban tomar el colectivo para cruzar el charco y seguir alentando al Patrón, más allá de la desilusión por haber perdido la localía.“Haces de cuenta que jugas de visitante y no es así, hoy el día está más lindo para jugar en nuestra cancha, pero igual hay que estar, aunque quede ese sinsabor de haber perdido la localía”, dijo un hombre que estaba junto a su pequeño hijo.Otro joven afirmó que van “con la ilusión intacta de poder traernos los tres puntos y con la sensación amarga de no poder jugar de local, nos robaron la localía. La dirigencia lamentablemente no hizo valer nuestra localía, no hizo valer el esfuerzo que se ha hecho en estos meses, jugaron con la ilusión de la gente y de nuestros pibes que tienen la posibilidad de participar de un cotejo internacional y en 20 minutos resolvieron todo y lo llevaron a Santa Fe. Es un dolor inmenso e irreparable, después quedan solo dos partidos de visitante y hacemos un gran esfuerzo para poder llevar a nuestros hijos y nos robaron la ilusión”.“No estaba en los planes viajar a Santa Fe pero a Patronato lo seguimos donde sea. Hoy hay que ganar, cueste lo que cueste y salir adelante como sea”, dijo un hombre y otro hincha expresó: “Hay que alentar donde sea y que Dios nos ayude con el resultado”.“Tenemos que ir a ganar; la Conmebol hace lo que quiere”, manifestó otro hincha al hablar sobre la decisión de cambiar la sede para disputar el partido.En tanto, largas filas de vehículos, se formaron en la Ruta 168 en las inmediaciones del túnel subfluvial, ya que los hinchas de Patronato, se organizaron en vehículos para viajar a Santa Fe. Muchos pensaban llegar al filo del comienzo del partido y a las 18, todavía esperaban para pasar el viaducto interprovincial.