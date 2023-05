Vendieron locro para solventar entrega de comida a gente en situación de calle

La ONG Suma de Voluntades preparó un locro para recaudar fondos para financiar “la comida de los domingos” que entregan a los más necesitados. Mario relató aque este grupo se reúne “los domingos alrededor de las 17.30”. Preparan la cena y “alrededor de las 20.30 se sale a repartir. La actividad, para algunos termina a las 23. Realizamos distintos eventos para financiarlo y también recibimos donaciones”.“El domingo es el día en que menos gente hay en la calle y durante dicha jornada estamos entregando 100 porciones”, comentó.Contó a este medio que “hace cinco o seis años que pertenezco a la organización. Empezamos en un momento bastante crítico, cuando la demanda era similar a la de ahora. Después de la pandemia había disminuido a unas 60 porciones, pero ahora volvió a incrementarse”.Señaló que se vio motivado a involucrarse porque “vio una nota en Canal Once y unos días después un amigo me comentó que había más de 100 personas viviendo en la calle”. Ahí se interesaron por ayudar, se contactaron con Suma de Voluntades y desde entonces comenzaron con estas actividades solidarias.Mario puso de relieve que “los paranaenses son solidarios. Te sorprendés con gente que no lo esperás y tiene gestos”.Su compañera, Belén recalcó que “hay muchas historias detrás de esa gente que no tiene nada y espera el plato de comida”. En el Día de la Patria, deseó que “la gente tenga trabajo, para comer y una vivienda digna”, mientras que Mario expresó: Ojala Suma no tuviera que existir.Finalmente, comentaron que en Alem 470 se están recibiendo donaciones de colchones, ropa y frazadas para los afectados por las lluvias.