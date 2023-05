Con cupo lleno, se realizará el torneo de Ajedrez Copa Ciudad de Paraná

Un evento de buen nivel del deporte ciencia ha generado una gran expectativa en la capital entrerriana por la presencia de jóvenes maestros y por el monto que se ha destinado en premios. El torneo de Ajedrez Copa Ciudad de Paraná se desarrollará el 28 de mayo en la Sala Mayo, lo organiza la Municipalidad, las inscripciones son gratuitas para las categorías libres e infantiles, y habrá 200.000 pesos en premios.En lo que se refiere a la modalidad de juego, será bajo sistema suizo de 7 rondas a 15 minutos + 5 segundos de incremento por jugador y bajo lo reglamentado por la Federación Internacional de Ajedrez.Al respecto, el secretario de Coordinación Estratégica de Municipalidad, José Claret, detalló a Elonce que “el torneo se desarrollará el domingo y el sábado se realizará una actividad”.“Tenemos el cupo completo afortunadamente, 170 inscriptos en total de los cuales 120 son para la categoría libre y 50 en la sub14”, expresó y destacó que hay importantes premios, hay importantes premios con jugadores de todo el país y de muy buen nivel”.En tanto, Sebastián, un profesor y organizador del evento, que juega desde los 17 años y mencionó, que el torneo es muy bueno: “Habrá gente de todo el país, tres chicos que son fenómenos y futuro del ajedrez argentino, además hay tres maestros consagrados y eso le da un nivel muy bueno al torneo y también estarán presentes los campeones entrerrianos.En lo que se refiere a la modalidad de juego, será bajo sistema suizo de 7 rondas a 15 minutos + 5 segundos de incremento por jugador y bajo lo reglamentado por la Federación Internacional de Ajedrez.Categoría libre (cupo máximo: 100 jugadores)-1er Puesto: $60.000 + Trofeo-2do Puesto: $40.000 + Trofeo-3er Puesto: $25.000 + Trofeo-4to Puesto: $20.000-5to Puesto: $15.000-Mejor jugador de Paraná: $15.000 + Copa Ciudad de Paraná-Mejor Senior (Supra 50) $5.000-Mejor Sub 2200: $5.000-Mejor Sub 1900: $5.000-Mejor Sub 1600: $5.000-Mejor Femenino $5.000Categoría infantil sub-14 (cupo máximo: 50 jugadores):-1er Puesto: Trofeo-2do Puesto: Trofeo-3er Puesto: Trofeo-Mejor jugador de Paraná: Copa Infantil Ciudad de Paraná-Mejor Femenino: Trofeo