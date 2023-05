Fin de semana extralargo y el movimiento en la Terminal: “Será muy convocante”

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, se viene un fin de semana extralargo y quienes pueden disfrutarlo se tomarán unas minivacaciones, ya sea dentro del territorio provincial o hacia algún destino nacional.estuvo en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Paraná y dialogó con Lucas Roncato, gerente comercial de la empresa Flecha Bus, quien adelantó que gracias a la cuarta edición del programa PreViaje será un fin de semana “muy convocante”.“Es un fin de semana largo que estábamos esperando, que nos tomó con mucha antelación, gracias al PreViaje. Con un mes de anticipación sabíamos que íbamos a tener que cubrir ciertos destinos en particular y adelantarse a la jugada siempre está bueno, te da un poco de ventaja”, mencionó.En este sentido, Roncato dio cuenta que la gente que compra sus pasajes con tiempo “se asegura su lugar y eso genera menos cantidad de movimiento en la terminal llegado el fin de semana. Si no hubiera estado el Pre Viaje, quizás hoy habría más público”.“Hoy no hay tanto movimiento, seguramente mañana va a explotar porque es el día de salida de todas estas personas y esperamos un pico de gente subiendo a los micros”, acotó para recomendar a quienes viajen “que controlen los pasajes, la documentación y que vengan con tiempo”.Consultado sobre los destinos más elegidos para visitar, señaló que a nivel nacional son Buenos Aires, Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y Salta. Mientras que dentro de Entre Ríos, se viaja hacia Concordia, Chajarí, Federación, Colón, Gualeguaychú y Nogoyá que por una cuestión de cercanía son muy buscados.Finalmente, Roncato manifestó que “estamos poniendo refuerzos y se va viendo de acuerdo a la demanda” los destinos para ampliar el servicio.