Caso Riera: “Pedimos que se termine el silencio”, dijo madre de Julieta

Familiares y amigos de Julieta Riera, la joven asesinada en 2020, se reunieron en las escalinatas de Tribunales para exigir justicia y pedir que “se termine el silencio”. Además, se solicitó que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) resuelva la impugnación extraordinaria presentada por su ex pareja, Jorge Julián Christe.La madre de Julieta Riera, Ana Brugo, detalló a Elonce que “es muy angustiante y muy difícil con este silencio porque ya hubo un juicio por jurados impecable y ahora hay un silencio total”.Se recordará que Jorge Christe, ex pareja de Julieta, fue condenado en primera instancia por el hecho y ahora se espera la resolución del superior tribunal de justicia de Entre Ríos, teniendo en cuenta los planteos que ha realizado su defensa.“Pedimos que se de un punto final en el caso, porque el juicio ya terminó”, expresó al hermano de Julieta Riera a este medio.“Queremos que todo esto se termine”, dijo la hermana al asegurar que “es una falta de respeto (que se cuestione) lo que ya está hecho”.El 30 de abril de 2020, María Julieta Riera perdió la vida al caer del octavo piso del Instituto del Seguro, ubicado en Peatonal San Martín, frente a plaza 1° de Mayo, en el microcentro de Paraná. Tanto la Fiscalía como la querella consideraron que se trató de un femicidio, mientras que la defensa de su ex pareja manifestó que la muerte fue accidental.El 15 de abril de 2021, en el marco de un juicio por jurado, Christe fue declarado culpable por el delito de Homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haberse perpetrado en el contexto de violencia de género por unanimidad y fue condenado a prisión perpetua. La sentencia fue confirmada un año después por la Cámara de Casación Penal de Paraná.Ahora, el caso está en la Sala Penal del STJ a la espera de una sentencia definitiva en la provincia.