Ayelén Acosta propone una Guardia Urbana y estacionamiento medido privado

La precandidata a intendenta de Paraná por Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta, se explayó sobre los proyectos que propone implementar en la capital entrerriana. Volvió a señalar la intención de implementar una Guardia Urbana para reforzar la seguridad, al tiempo que expuso su iniciativa para mejorar el transporte público “sacando” los colectivos del centro.Confirmó que se buscaría poner en marcha un sistema de estacionamiento ejecutado por privados con control del municipio y se mostró de acuerdo con analizar la autorización para que Uber opere en la ciudad.En los estudios de, la dirigente manifestó que. En cada una de nuestras visitas, los vecinos manifiestan cómo ha crecido la inseguridad y también se ha instalado el narcotráfico. Es algo que se ve y desde la Intendencia se puede trabajar en la prevención. Tiene que ver con una decisión política de hacerse cargo”.Puso de relieve que “tiene que ser una política pública, que trabajaremos en conjunto con Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich, dado que, en la actualidad, los gobiernos nacional, provincial y municipal no lo tienen en la agenda”.En tal sentido, recordó que “venimos trabajando en un proyecto de”. Argumentó que se apunta “a descomprimir el trabajo de la Policía de la provincia que no da abasto porque no hay la cantidad de personal que debería. Desde el municipio se puede ayudar”.Explicó que los agentes de una Guardia Urbana,, y podrían colaborar “en cuidar los espacios públicos, porque hay muchos policías cuidando una plaza en una garita. Eso también se puede suplantar con una cámara o con un punto seguro que son tótems donde el vecino puede ir si tiene alguna emergencia. Estaría conectado con el 911”.Acotó que “de 2011 a 2015 trabajé en el municipio de Vicente López con Jorge Macri. Fue una gran experiencia. Cuando ingresamos era uno de los lugares más inseguros. A través de la Guardia Urbana que después la convirtieron en Policía municipal el delito bajó y hoy es una de las ciudades más seguras del país”.Acosta dijo que están “estudiando” el tema de los colectivos urbanos porque “no es fácil. Depende de un trabajo en conjunto con Provincia y Nación.Hay que ver opciones con Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito”.Expuso que “hay vecinos que nos manifiestan que cuando van a tomar el colectivo viene lleno de estas localidades”, por lo que sugirió la posibilidad de implementar. Ver otro tipo de transporte para el casco urbano, porque”.“Seguiremos con lo hecho bien, como el uso de la bicicleta”, confirmó, a la vez que señaló que. “Hay que generar que todos tengan la posibilidad de trabajar”, afirmó.En ese marco, consideró que “la descentralización también es fundamental, porque queremos llevar las oficinas del municipio a los distintos barrios de la ciudad”.Interrogada sobre el ordenamiento del estacionamiento en la zona céntrica, la dirigente de Juntos por el Cambio dijo durante el programaque. Reconoció que estoPor otra parte, comentó que apuntan a “Hay que excluir los privilegios y achicar el Estado. Es un ahorro para ayudar a quienes quieran emprender. Que no todos vean que la única salida es entrar al Estado”.Además, “queremos eliminar el 70 por ciento de los impuestos a quienes emprenden, con créditos a tasa cero para iniciativas en centros comerciales barriales”, declaró.Acosta hizo notar su cercanía con Patricia Bullrich “con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es una dirigente que me generó las ganas de ser candidata, como sucedió con Rogelio Frigerio. En ella veo una mujer valiente, con muchos valores y firmeza. Lo demostró. Patricia Bullrich y Rogelio fueron los mejores ministros de la gestión anterior”.Finalmente, expresó que Frigerio “nos ha dado la posibilidad de que todos” quienes tienen intenciones de candidatearse “juguemos. Soy candidata a intendenta porque hablé con él en 2020. En se momento nos dijo que cada uno tenía que ser candidato en su localidad para generar una alternativa y que el vecino tenga opciones para elegir”.