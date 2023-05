Llena de fe y devoción se realizó la fiesta patronal en honor a Santa Rita

Parroquia Santa Rita, ubicada en el acceso norte de la ciudad de Paraná, celebró con gran fervor la fiesta patronal en honor a la virgen. A pesar de las adversas condiciones climáticas, numerosos fieles se acercaron para participar en los actos religiosos. Si bien la procesión tuvo que suspenderse debido al clima, la misa central se llevó a cabo como es tradición.En este merco, el sacerdote Silvio Fariñas compartió su entusiasmo por la celebración a: "Cada 22 de mes celebramos la misa en honor a Santa Rita, pero hoy es un 22 especial porque es el 22 de mayo, propio de ella. Celebramos a esta santa que ha entrado muy profundamente en el corazón de todos nuestros fieles, gracias a su historia familiar, su amor a la voluntad de Dios y su servicio a los demás".El padre Fariñas también resaltó la gran convocatoria de fieles en esta ocasión: "Siempre se acerca mucha gente a la misa los 22 de mayo, pero esta vez me llamó la atención la gran convocatoria". Asimismo, mencionó que, si bien el santuario más destacado dedicado a Santa Rita se encuentra en Esquina Corriente, en cada ciudad suele haber alguna capilla o parroquia en su honor."Santa Rita siempre nos toca la esperanza, como patrona de lo imposible. Ella nos ayuda a no aflojar nunca, confiando siempre en que encontraremos la luz y la fuerza necesarias de Dios para salir adelante", dejó como mensaje el padre Fariñas, lleno de fe y esperanza.En este sentido, uno de los fieles que asisitío a la celebración, manifestó a: “Somos devotos de la virgencita hace varios años y la intención para este 22 era ir a Corrientes, pero por trabajo no pudimos ir, sin embargo, venimos todos los 22 del mes y los domingos que podemos”.“Nosotros le hicimos promesa a la virgencita y hoy es cumplir con ella”, indicó el hombre y sumó que “le pedimos salud para toda la familia y, sobre todo tener trabajo”.Otra de las devotas, Rita, indicó: “Mi mamá era muy devota y nosotras somos tres hermanas y todas nos llamamos Rita. En particular, hice una promesa y este año la idea ir a Corrientes, pero no pudimos y asistimos acá”. “Hoy en día se le pude mucha salud y se agrade mucho”.“Soy devoto desde hace mucho tiempo de Santa Rita y ella me ha concebido muchos favores, entonces trato de asistir a las misas cuando caen los 22”, concluyó otro fiel de Santa Rita.