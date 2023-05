Boletería online: el Municipio confirmó que ya tenía un sistema en marcha

Política Proponen la creación de una boletería online para el Teatro 3 de Febrero

El nuevo proyecto

La Municipalidad de Paraná informó que ya tiene en marcha un proyecto para la emisión digital de entradas a sitios como el Teatro 3 de Febrero. La iniciativa está avanzada: el 20 de abril hubo un primer llamado a licitación, y este último viernes 19 de mayo, un segundo llamado.Así lo indicaron tras la presentación de un proyecto de ordenanza similar República ante el Concejo Deliberante.“El sistema deberá asignar a cada comprador la posibilidad de hacer el check in con número de documento. Asimismo, a cada uno de los usuarios que adquieran entradas, se le deberá suministrar un código QR que podrá utilizar en puerta para el ingreso”, dice la iniciativa.A raíz de la puesta en marcha de ese sistema, en el Municipio de Paraná quedaron sorprendidos con un proyecto similar que anunció el bloque de Concejales de Políticas para la República en el Concejo Deliberante de Paraná.Políticas para la República en el Concejo Deliberante de Paraná presentó un proyecto de ordenanza por el que se impulsa implementar un sistema de cobro online de entradas para asistir a los distintos espectáculos que ofrece el Teatro 3 de Febrero.Los ediles pretenden que el Departamento Ejecutivo diseñe e implemente una página web autónoma, que logre adaptarse al entorno digital actual con el fin de agilizar los procesos de compra de entradas para todos los ciudadanos y para que los turistas puedan adquirir sus entradas desde otros puntos del país.La idea, presentada por los concejales Anabel Beccaría y Emiliano Murador, propone un sistema para no sólo adquirir las entradas a las funciones de manera online, sino que se sume también en la boletería diferentes formas de pago y financiación que hoy no están disponibles, además de sumar en una página web el acceso a la información sobre la agenda, funciones, la historia del teatro, su valor patrimonial, entre otros.Esa idea, sin embargo, está a punto de implementarse en el Municipio de Paraná. El pliego de condiciones de la licitación que ya lanzó la Comuna establece que “el cajero podrá realizar el check in de los usuarios de entradas, para evitar entregar comprobantes que puedan ser duplicados o revendidos; de esta manera el usuario ingresará exhibiendo su DNI en puerta”.Y agrega: “Se deberá proveer de una APP para el personal del Teatro que realice el control del ingreso. Este sistema deberá proporcionar la lectura del código QR asignado a la entrada o al DNI del portador de la entrada. El mismo se ejecutará mediante el uso un teléfono inteligente que, por un lado, realizará la lectura del código QR o DNI, y por otro lado, reflejará esta acción en un sistema de semaforización para el control visual del ingreso al Teatro”. Fuente: (ERA)