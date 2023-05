Con misa y procesión, fieles celebrarán a Santa Rita en capilla del Acceso Norte

Cada 22 de mayo se celebra la fiesta patronal en honor a Santa Rita, a quien se la llama la "abogada de las causas imposibles". Para homenajearla se realizará una procesión a las 16:30 horas y a las 17:00 será la misa en la capilla de Santa Rita en el acceso Norte de Paraná. El padre Silvio fariña, presidirá la celebración, en al cual se espera un gran marco de fieles.“Desde hace varios años que llevamos a cabo esta acción y por suerte y gracias a Dios siempre nos va muy bien, la gente colabora mucho”, expresó una voluntaria, Liliana Venturini, a Elonce.La vecina detalló que la venta “viene muy bien, los quedan bolsas de asado con cuero de un kilo, tortas dulces y las tradicionales tortas fritas se venden a 100 cada una”.Venturini hace muchísimos años que colabora con la capilla y detalló que “al vivir cerca de la capilla siempre vine a misa seguido, y un día Cayetano y Magda, Varisco, me ofrecieron venir a ayudar y no pude decir que no, el año que viene voy a cumplir 20 años en esta labor”.