Un corazón para Theo Vergara: familia vende alfajores para recaudar fondos

dialogó con su madre, quien precisó qué operación debe llevar a cabo: “Si Dios quiere, mi nene va a ser operado el mes que viene. El 10 de junio estamos citados para la internación y los estudios previos que le van a hacer para su segunda cirugía”.Sobre los detalles, afirmó:”.Esta operación podría significar que el niño de 10 años pueda regresar al colegio, dado que ahora está “con maestra domiciliaria hace dos años”. Además, agregó: “Este año me volvieron a decir que no iba a hacer escuela. Más que nada porque con la operación queda con el pecho muy débil porque está abierto todo el tórax. Se tiene que regenerar y hacer un tratamiento para que vaya bien”.A su vez, ya cuenta con un antecedente por el cual, su “corazón quedó muy cansado”. Además, afirmó que la calidad de vida mejoró con los tratamientos. Pero el crecimiento del corazón de ambos lados volvió a anticipar que podría tener muerte súbita.De todas formas, se aclaró que “el gasto de la cirugía, las prótesis y demás se encarga el hospital. No tenemos que poner nada”. Sin embargó, indicó: “Theo es inmunodeprimido. Con todo su problema de corazón no puede estar en contacto con otros chicos”. Por ese motivo, desde ese momento para evitar cualquier tipo de enfermedad en cualquier lado se encargaron de buscar “alojamiento, de hacernos cargo de los gastos y de la operación nos dijeron que, como mínimo, debemos estar dos meses allá”.Por último,