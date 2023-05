Con un mate bingo recaudaron fondos para obras en centro de jubilados

Se desarrolló un mate bingo durante la tarde de este sábado en la sede del centro de jubilados “Corrales”, de calles Febre y Mansilla de Paraná. En ese sentido,dialogó con un organizador del evento.“El show fue de las tortas fritas ya que vendimos 180 porque gracias a Dios los vecinos colaboran, vienen y se divierten. Pudimos reunir unos fondos para cambiar la ventana número 6 después de arreglar el techo y pintar el frente”, manifestó.Además, agregó que “tenemos tantas respuestas de jubilados, no solamente del Barrio Corrales, sino también del otro lado de la Avenida Almafuerte”.Acerca del público que asistió, sostuvo: “Vienen de todas las edades donde no le pedimos el documento a nadie, pero mayormente son jubilados y personas grandes”.“Mucha gente se tuvo que volver porque no nos quedaron sillas ni mesas y les pedimos disculpas debido a que no podemos tener a las personas paradas”, cerró.