Se realizó una nueva edición de la maratón "Soplo de Vida"

Este sábado se realizó en la Costanera de Paraná las 13º edición de la Maratón “Soplo de Vida”, organizada por la Asociación Entrerriana de Ayuda a Personas con Fibrosis Quística “Alguien como yo FQ”. En ese sentido,dialogó con Fátima Heinze y cuatro corredores.“Agradezco a todos los participantes que se sumaron a pesar del clima que no acompaño mucho. Estamos felices de seguir esparciendo el mensaje y de que Viale se lleve su premio tan merecidamente”, manifestó.En tanto, Juan Manuel Tablada, ganador de la maratón y oriundo de Viale, aseguró: “Le dedico este premio a mi profesor que es de Villaguay y después a toda mi localidad”.A su vez, Ariel De Martín, quien se quedó con el primer puesto en la maratón de 10 kilómetros, sostuvo: “Este premio se lo quiero dedicar a mi entrenador que me entreno durante todo este año y le agradezco a mi padre tras el esfuerzo que hizo por mí”.Asimismo, la corredora Teresa Gómez afirmó: “Desde el año 2013 o 2014 acompaño a Fátima para que esta entidad tenga el apoyo. Se lo dedico a mis alumnas, a mi familia y a María Noel, quien me impulso a que corra porque tenía una lesión, pero lo pude hacer”.Además, una mujer comentó: “Vine para apoyar a la fundación. Hice el recorrido de 10 kilómetros, pero no me costó ya que entreno y ando en bicicleta”.Por último, Catalina Ramírez agregó: “Participo como puedo con nuestra profesora que nos alienta, en el cual hice 10 kilómetros de maratón”.