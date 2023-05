Susana Torres realizará un conversatorio sobre los avatares de los ‘70

¿Cómo sigue la jornada de la Fiesta Provincial del Teatro?

La Fiesta Provincial del Teatro cuenta con varios y varias protagonistas que serán parte de la contienda de una nueva celebración en la ciudad de Paraná. Una de ellas será, quien llevó a cabo un conversatorio y apuntó nuevamente a discutir sobre los avatares de los ’70.Antes de que comience la charla, habló con Elonce y habló de su impacto de estar en la ciudad: “Muy contenta de estar acá. Realmente no conocía la ciudad de Paraná y lo que he visto me encanta así que voy a volver”.Al mismo tiempo, se mostró impresionada por la arquitectura del Teatro 3 de Febrero:En cuanto a su participación en la Fiesta Provincial del Teatro, indicó: “Espero ver todo lo que hay en espectáculo y dar la charla que me han invitado”.. En su caso particular, dijo que “va seleccionando lo que puede. Hay cosas muy interesantes en todas las provincias”.“El último texto que estuvo hasta hace muy poco, ‘Un domingo en familia’, trata el tema de los ’70 y la militancia con un protagonista que es Roberto Quieto, jefe montonero, y es una excusa para hablar de toda una época que tiene ecos y resonancia en la actualidad también”, sostuvo sobre la experiencia que trae sus obras.Sobre su regreso del exilio, dijo que no le interesó hablar de su experiencia, aunque sí “cuando comenzaron los testimonios de las personas que realmente habían protagonizado, habían estado secuestradas. Hay empecé a interesarme por el tema y esta es la tercera obra junto con ‘Esa extraña forma de pasión’ y ‘La Fundación’ que hablo sobre los avatares de los ’70”.Sobre la llegada al público, calificó que es “muy diversa”. Al mismo tiempo, que todo depende de la organización. En el caso de “Un domingo en familia”, la dirección de Juan Pablo Gómez “fue una apuesta contundente” y “la gente quedaba muy impactada”.También remarcó su interés por el cine y la nueva era de las plataformas y de modos de comunicarse por internet: “En la pandemia hice algún taller de dramaturgia por streaming”. También llevó a cabo un “taller federal con autoras de distintas provincias y fue muy bueno”.Franco, uno de los organizadores del evento, reveló a Elonce que quedan dos días de muchísimas actividades. “Ahora mismo están comenzando dos, a partir del conversatorio con Susana Torres Molina. Después vamos a charlar un poco sobre los derechos de autor junto con los compañeros de argentores. Tenemos una tarde muy cargada con dos obras muy intensas que forman parte del selectivo”, informó.