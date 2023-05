Convocan a sumarse a la banda infanto-juvenil entrerriana

Siguen abiertas las inscripciones para pertenecer a la banda infanto-juvenil entrerriana. Se espera que niños, jóvenes y adolescentes, con o sin experiencia, se acerquen a la Asociación Verdiana, en calle Perú 235. En ese sentido,dialogó con el director Horacio Jurassec.“Hoy no nos ayudó el día porque a veces cuando llueve no vienen tantos chicos. Los ensayos son para el 27 de septiembre donde tenemos nuestro concierto de gala que se llamará ’20 años no es nada’ porque en el 2003 empezamos con los conciertos en teatros”, manifestó.Acerca de los integrantes de la banda, sostuvo: “Normalmente oscilan entre 35 personas que tocan flautas traversas, clarinetes, saxofón, trompetas, trombón, además de otros instrumentos”.Con respecto a las edades, indicó que “tenemos niños, adolescentes y jóvenes, en donde también se suma algún profesor”.“Se pueden sumar a la banda los días sábado en este lugar salvo que tengamos actuación, los cuales generalmente se dan los fines de semana ya que hay desfiles, conciertos y recitales”, expresó.Asimismo, se refirió al repertorio: “Primero los chicos tienen que estudiar los instrumentos, en donde una vez que logran los conocimientos básicos comienzan con los temas sencillos. A medida que van evolucionando, las canciones son un poco más complejas”.Por último, comentó que “los días sábados hacemos los ensayos generales. La persona que está ejecutando o interpretando un instrumento ya puede sumarse”.