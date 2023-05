Charla en Aspasid: "Queremos transmitir a los papás que se puede todo"

Claudia Allende y Beatriz Arbasetti son mamás de chicos con Síndrome de Down. Este viernes realizaron una charla en Aspasid y brindaron herramientas a otros papás.Allende, dijo aque “venimos a traer la experiencia, lo que hemos vivido. Mi hijo Facundo tiene 44 años y por eso tenemos muchas cosas para poder contar. Ellos también darán cuenta de su experiencia para transmitirles a los papás y darles la esperanza de que se puede todo”.Arbasetti, por su parte, indicó que “estamos muy contentos por estos padres jóvenes que están tomando la posta. Las ganas que tienen y el hecho de buscar información como nosotros lo hicimos en su momento, pero que no nos fue tan fácil, es sumamente útil. Es un intercambio entre ellos y quienes tenemos experiencia desde hace años”.“La relación social entre ellos es muy importante. Los chicos lo pasan bien y nosotros disfrutamos de esos momentos también”, agregó.Esteban Lambruschini contó su experiencia. “Trabajo en el Museo Histórico, soy guía de sala y estoy en la parte de mesa de entradas para recibir a turistas. Les tomo los datos. La historia que más me gusta es la de Paraná y Entre Ríos, la de las batallas de época, los caudillos. Hace 16 años que trabajo ahí”, resaltó.En ese sentido, dijo que “tengo 35 años. Guío a los turistas y a las delegaciones escolares” y aseguró que “mi amigo es Facu, hemos compartido viajes y muchas experiencias”.Facundo Butta, por su parte, remarcó que “yo hacía gimnasia deportiva desde los 8 años. Ahora tengo 44 años. Estuve en Club Olimpia”. Tiene cuatro hermanas, siete sobrinos y es padrino de varios chicos. Actualmente está incursionando en el boxeo y el tango.