Escuelita "La pelota no se mancha" junta fondos para viajar a torneo en Córdoba

La Escuelita de Fútbol “La pelota no se mancha” realizó una venta de tortas fritas en barrio Paraná XIV, con el objetivo de juntar fondos para poder viajar a un torneo de fútbol internacional que se jugará en Córdoba.Juan Claudio Bastida, profesor, comentó aque “tenemos las categorías desde 2011 a 2016, divididas en cinco áreas. En la Liga Paranaense estamos jugando el torneo Promesa, a su vez jugamos Liga Lefi y tenemos fútbol femenino”.“Agradecemos a la Liga que nos del espacio para que una escuelita barrial pueda jugar contra clubes. Ellos han jugado muy bien, hemos tenido resultados positivos y es una felicidad jugar”, dijo.Resaltó que “hacemos todo por la felicidad de ellos. Fuimos a Buenos Aires, conocimos la cancha de River, fuimos a Rosario a conocer el monumento, los llevamos a Hernandarias a jugar. Vamos a todos los eventos y encuentros de Paraná. A los chicos no les importa el resultado, si se gana o se pierde, les importa ir a divertirse, se disfruta”.Vladimir, jugador, dijo a Elonce que “me gusta venir a la práctica porque puedo jugar. Vengo hace cinco días, soy nuevo”.Jeremías, por su parte, comentó que “ya comí algunas tortas fritas, están muy ricas. Me gusta venir a jugar”.Genaro, en tanto, resaltó que “el fútbol es especial. Soy hincha de Boca y mi jugador preferido es Messi”.Denise dijo que “lo que más amo del fútbol es que estemos todos juntos y que vayamos a disfrutar”.Marisa, mamá de uno de los chicos, comentó que “es una experiencia muy linda, todos ayudamos para que los chicos puedan viajar. Hay que juntar dinero para que vayan. Nos gusta estar todos unidos trabajando para cumplir el sueño de ellos”.Flavia, otra mamá, dijo que “ya hemos hecho otras ventas, sábados y domingos siempre vendemos tortas fritas. Vendemos pizzas, pastelitos, hacemos bingos. El próximo será el 3 de junio en el salón de Randizzi. El torneo es en octubre, pero con esfuerzo todos juntos lo vamos a lograr”.