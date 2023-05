La moda circular encuentra su lugar en Paraná: en qué consiste

“Una segunda oportunidad”



La moda circular es un enfoque sostenible de la industria de la moda que busca reducir el desperdicio y minimizar el impacto ambiental mediante la reutilización, reciclaje y prolongación de la vida útil de las prendas.A diferencia del modelo lineal de "usar y desechar", la moda circular promueve la creación de un sistema cerrado en el que los productos son diseñados, producidos y utilizados de manera que se elimine o reduzca al máximo la generación de residuos. Se fomenta la reutilización de prendas a través de la compra y venta de moda de segunda mano, el alquiler de prendas, el intercambio y la reparación.Además, se impulsa el reciclaje de materiales textiles y la utilización de materiales sostenibles en la producción de nuevas prendas. La moda circular busca transformar la industria de la moda en un sector más ético, responsable y consciente del medio ambiente.En Argentina, el auge de la moda circular es evidente, ya que cada vez más personas y empresas están adoptando prácticas sostenibles y responsables en la industria de la moda. Y la ciudad de Paraná no es la excepción ya que cada vez hay más locales que fomentan la moda de segunda mano.Carmela Comaleras tiene un local en Rosario del Tala al 700 de la capital entrerriana. En diálogo concontó que inició su negocio “como un emprendimiento”.“La moda circular es un concepto, nosotros hablamos de moda sustentable. Viene con toda la movida de cuidar el medio ambiente”, dijo y explicó cómo funciona: “Nosotros tomamos esa prenda que ya no se usa y está en buen estado, y le damos una nueva vuelta. Es decir, algo que para mí es viejo, para vos es nuevo y se puede adquirir con una mejor posibilidad económica. De esa manera, ayudamos a la ecología”.En este sentido, indicó que en el local “no hacemos distinción de talles ni de gustos, la única condición es que la prenda esté en buen estado, también puede ser ropa nueva”.Para dar ejemplo de los precios, un saco para dama está en 3.700 pesos; hay pañuelos desde 800 pesos; una camisa bordada 2.000 pesos, tops 1.000 pesos y los jean, la prenda más buscada por las mujeres, arrancan en los 1.500 pesos y los más caros 2.500 pesos.La moda circular no sólo abarca el mundo femenino, también en Paraná hay un negocio dedicado a los más chicos, donde se puede conseguir indumentaria, calzado, libros, juguetes y accesorios para bebés y niños.La compra y venta de ropa de segunda mano ha experimentado un incremento significativo en Argentina y cada vez más personas se suman a esta movida favorable al medio ambiente.