Abren convocatoria para presentar proyectos artísticos, culturares y de ciencias

Premios del FEICAC 2023

La Municipalidad de Paraná lanzó una convocatoria para la presentación de artísticos, culturares y de ciencias. Se trata del Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias (FEICAC). Iniciativa creada por la Municipalidad de Paraná y coordinado por la Secretaría de coordinación Estratégica a través de la Subsecretaría de Cultura. Los proyectos seleccionados reciben un estímulo monetario, según las condiciones establecidas por la ordenanza Nº8595 y sus modificatorias, y el Decreto reglamentario Nº 554/2007.FEICAC es un fondo creado para apoyar y acompañar proyectos artísticos, culturales y de ciencias que estén orientados a la promoción y al desarrollo sociocultural de la comunidad paranaense. Podrán presentarse personas, organizaciones e instituciones con proyectos individuales o colectivos.En esta ocasión, el intendente de Paraná, Adán Bahl, detalló a Elonce que “está abierta la convocatoria para participar de los proyectos artísticos, culturales y científicos, hasta el 21 de julio”.“Se trata de una inversión muy importante de 25 millones de pesos y está orientado para acompañar a los artistas, científicos y lo hacemos fundamentalmente porque sostenemos qué la cultura es una identidad, sino que también la consideramos como una industria cultural. No se trata de una herramienta única ni aislada, de esta misma manera estamos llevando adelante la puesta en valor del Centro Cultural Juan L Ortiz, recuperación de la editorial municipal y muchas cosas más para acompañar a nuestros artistas y de esa manera que se puedan desarrollar y vivir de su talento”.En este punto, el intendente destacó que “la industria de la cultura representa un PBI nacional muy similar a lo que es la obra pública, genera muchísimo trabajo, es por ello que consideramos que en este segmento científico- cultural la mayor parte son los jóvenes, y buscamos diversas herramientas para que los jóvenes se queden en nuestra ciudad” y destacó la inauguración del espacio para generar industrias culturales e innovadoras y las acciones con las universidades.“El Estado tiene que ser una gran empresa de servicios y acompañar a todos los actores (de la sociedad) en este caso la cultura, el mundo artístico y científico, son mundos que debemos aprovechar”, mencionó Bahl.En tanto, el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret, destacó el incentivo económico y dijo que “debe ser muy difícil encontrar un premio de estas características en otras ciudades”.“Al iniciar la gestión ese año no pudimos llevar el certamen adelante porque debimos pagar el de la gestión anterior que se adeudaba, y desde ahí lo profesionalizamos y mejoramos. El intendente siempre acompaña estos proyectos culturales, no solo en estos premios sino también en los premios municipales de artes”, destacó el funcionario.Asimismo, detalló que se realizan obras de infraestructura como la del museo de la ciudad, cuya obra termina en junio; la obra de la cúpula del teatro 3 de Febrero, son decisiones de la municipalidad para acompañar la cultura”.En esta edición se priorizarán los proyectos que promuevan a través del arte, la cultura y la ciencia; la inclusión y la transformación social.Vinculando el arte, la cultura y la ciencia con:-Educación,-Salud y ambiente,-Género y diversidad,-Turismo,-Nuevas tecnologíasPudiendo cada proyecto abarcar más de una línea de interés.Los rubros son:a) Emprendimientos de base cultural sin fines de lucro. Tope de financiamiento $800.000 (pesos ochocientos mil)b) Emprendimientos asociativos de base cultural, artística o científica con o sin fines de lucro. Tope de financiamiento $800.000 (pesos ochocientos mil) c) Producción de diseños, ediciones discográficas, editoriales y audiovisuales independientes. Tope de financiamiento $800.000 (pesos ochocientos mil) d) Proyectos de preservación, montaje, restauración y puesta en valor del patrimonio artístico, histórico y arquitectónico de la ciudad. Tope de financiamiento $1.500.000 (pesos un millón quinientos mil)Cada proyecto presentado debe poner un monto máximo y un monto mínimo necesario para la correcta ejecución de la propuesta realizada. El jurado, en su etapa de evaluación y selección definirá el monto aportado por el FEICAC para cada proyecto, sobre la base del mínimo y máximo de cada presentación.Más info: clic aquí