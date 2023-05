De vuelta al ritmo: “Hay que entrenar todo el año”, insisten desde un gimnasio

Tras el levantamiento de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus,consultó en un gimnasio de la zona sur de Paraná sobre el desafío de mantenerse activo durante todo el año. Los precios y las opciones para continuar con la actividad física, en todas las edades de la vida.“Desde hace tiempo, hemos logrado que no haya picos extremos entre el desierto y la muchedumbre; logramos concientizar a la gente de que hay que hacer actividad física durante todo el año porque, por una cuestión de salud”, valoró ala responsable de Gimnasia Taián, Andrea Sanfilippo. “Inclusive, después de la pandemia, la gente se concientizó respecto a que hay que entrenar para reforzar el sistema inmunológico y hasta los adultos mayores de a poco se animaron a volver. De hecho, nos pareció un logro súper importante que hayan regresado porque es un hábito más para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades”, ponderó al respecto.Al centro de entrenamiento, asisten personas desde los 3 a los 90 años de edad. “Hoy día, no hay excusas para no hacer actividad física porque uno puede encontrar miles de opciones”, sentenció Sanfilippo y especificó: “En el gimnasio ofrecemos, desde gimnasia infantil hasta clases grupales de zumba, además de actividades que combinan lo físico y lo cognitivo para adultos mayores, funcional, gimnasia localizada, pilates, clases de alta intensidad, step y trampolines, y la sala de musculación que es abierta a todas las edades”. En la oportunidad, anticipó que, en junio, con motivo del aniversario de las instalaciones, reincorporarán las caminatas en el horario de la siesta.Respecto a la conformación de la Cámara de Gimnasios de Paraná, durante la pandemia por coronavirus, Sanfilippo repasó que “fueron seis meses sin poder generar ingresos, donde la única forma de sostener algunos de los gastos fijos fue o alquilando parte del equipamiento o brindando entrenamiento en forma virtual”.En la oportunidad, aclaró que, a través de la Cámara, los responsables de los gimnasios aún no han logrado acordar una cuota mensual que sea similar porque “se brindan diferentes servicios en distintas instalaciones”. En ese sentido, mencionó que la tarifa comienza en 4.000 pesos, en adelante. (Elonce)