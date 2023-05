Robaron cuatro medidores de agua en el Barrio Mercantil de Paraná

Vecinos de Barrio Mercantil de la ciudad de Paraná viven una situación angustiante debido al robo de cuatro medidores de agua. En ese sentido,dialogó con las víctimas de hechos delictivos, quienes lamentaron las consecuencias por los ilícitos."Este barrio que contaba con medidores de hace décadas en todas las viviendas, ahora solo quedan tres o cuatro. A parte de robarlos, el propietario tiene que pagar plomería y sale caro. No tenemos suficiente dinero para hacer arreglos diariamente", contó una vecina.Asimismo, Norma afirmó: "Gastamos en todo lo que podíamos hacer y estamos un poco desanimados porque hacemos guardia a cada rato para verificar en que momento nos van a robar los pocos medidores que quedan o cualquier otra cosa, ya que andan en los techos. La semana pasada se registró otro robo adentro de una vivienda, así que no sabemos qué hacer para que no nos roben".Otra vecina indicó que "estoy preocupada porque este tema sigue. No es la primera vez que hablamos y la Policía los detiene, pero a la hora los largan".Por último, una mujer comentó: "Pegaron una patada en el medio del portón de tal forma que partieron la madera y por ese motivo tuve que llamar a un carpintero. No hice la denuncia en la Comisaría Sexta porque sabemos que son vengativos".