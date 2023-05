Cantante lírica y Banda Militar interpretaron el Himno Nacional en la Catedral

Este jueves, con el Día de la Escarapela, comenzó la Semana de Mayo que culmina el 25, día que se recuerda la Revolución de Mayo. En este marco, la Banda de la Segunda Brigada Aérea y una cantante lírica paranaense interpretaron el Himno nacional Argentino en las escalinatas de la Catedral de Paraná. Allí, una gran cantidad de personas que pasaban por la zona se acercaron a disfrutar del acto.“Conmemoramos 212 años de la creación de la Escarapela y la Banda de la Segunda Brigada Blindada entonó el himno junto con una cantante lírica”, dijo el director municipal de Veteranos de la Guerra de Malvinas, Jorge Benítez, aal asegurar que “queremos que la sociedad tenga más amor por la bandera y queremos inculcarle eso a los jóvenes”.recogió el testimonio de los presentes que disfrutaron del espectáculo.“De causalidad vine y me encontré con esto, es hermoso, me recuerda a los tiempos de mi niñez cuando se festejaban estas cosas; hoy Dios nos regaló un día maravilloso y es algo para disfrutar”, aseveró una vecina.“Es algo hermoso, la banda de música atrae y mucho, nos da gusto ver estas cosas”, expresó una mujer junto a su hija-En tanto, un hombre oriundo de la ciudad de Chascomus, detalló que estaba en Paraná de paso y disfrutó de la actividad. “Es hermoso y tengo mi escarapela”, dijo.En tanto la cantante, Gabriela Peltzer, sostuvo que “es muy lindo poder celebrar este símbolo patrio y siempre teniendo en cuenta el patriotismoy me gusta mucho participar en estas actividades”.