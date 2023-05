Movimientos sociales marchan en Paraná en reclamo de “tierra, techo y trabajo”

Organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep); la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); la CTA Autónoma y el Frente Milagro Sala marchan este jueves hacia el Ministerio de Desarrollo Social, en Buenos Aires, en una acción conjunta de protesta para repudiar "el ajuste del FMI y reclamar una solución ante el problema alimentario" que atraviesa al país, según se anunció desde ese sector.En Paraná, los que marchan son cartoneros, tarjeteros, trabajadores de los merenderos y comedores comunitarios y obreros de la construcción nucleados en Unidad Piquetera y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Concentraron en la intersección de calles Sebastián Vásquez y Libertad, y desde allí se movilizaron hasta Plaza 1º de Mayo, continuarán por calles 25 de Mayo, Illia y Carbó hasta la sede local del ministerio de Desarrollo Social de Nación.“En el marco de la jornada nacional de lucha, vamos a marchar por reclamos de varios acuerdos que teníamos con el ministerio de Desarrollo Social de Nación y que no se están cumpliendo, como la falta de convenios para alimentos, herramientas, financiamiento para la Secretaría de Integración Socio-Urbana, porque necesitamos obras para nuestros barrios, y también para decirle NO al Fondo Monetario Internacional, que es el principal responsable que sufren los de abajo”, comunicó aEvelina Closter del Movimiento de Trabajadores Excluidos.“Ya no se aguantan más las condiciones críticas en las que estamos, donde los humildes de nuestra patria la estamos pasando muy mal”, fundamentó la dirigente social al remarcar que el sector exige “tierra, techo y trabajo”.A nivel nacional, se trata de una convocatoria amplia conformada por organizaciones que se referencian en la izquierda y movimientos sociales afines al oficialismo, que lanzarán "un plan de lucha conjunto" para pedir aumentos de las asignaciones, el pago de un bono o aguinaldo y "la normalización" de las provisiones de los alimentos que reciben los comedores y merenderos.“Los más difícil es llegar a fin de mes, por eso también discutimos un aumento para el Potenciar Trabajo porque, para nosotros, es un salario que complementa al trabajo de los compañeros; además de un aguinaldo porque somos trabajadores de la economía popular y el Estado debe reconocernos y fortalecer nuestras unidades productivas, no recortar a los que menos tienen”, sentenció Closter. Para la dirigente social, el gobierno nacional “tiene que plantarse ante los poderes y sectores concentrados de la economía para sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen vivan mejor y dignamente”.“No somos planeros, no nos estamos rascando la panza, sino que queremos vivir dignamente; se está ajustando para pagarle al patrón del norte y no a quienes están en un basural a cielo abierto o todos los días trabajando para llevar un plato de comida a la casa”, cerró.