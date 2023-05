Por falta de internet, Registro Civil de San Agustín no recepciona trámites

Desde hace 15 días, el Registro Civil del barrio San Agustín del Paraná no puede recepcionar algunos trámites, debido a que no cuenta con el servicio de internet. Esto se debe a que delincuentes robaron los cables de toda la zona y afectó el servicio.



Al respecto, una vecina del lugar, Jesica, en declaraciones a Elonce, detalló que “el 4 de mayo pedí el día en el trabajo para realizar los trámites del DNI para mis hijos y cuando llegue al registro, me enteré que estaban sin sistema porque no cuentan con internet por el robo de cables”.



“Los trabajadores decían que ya había reclamado a las autoridades por el hecho, pero no tenían novedades”, aseveró y sumó que “mañana mis hijos tienen día institucional mañana, hoy fuimos a veraguar y siguen sin sistema”



Vale aclarar que “el trámite no se puede realizar en otra dependencia porque nos informaron que era por jurisdicción”.