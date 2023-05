Escuela no dictó clases por baños tapados y reclaman por el estado del edificio

Los alumnos de la escuela primaria Bazán y Bustos, sita en calle Ameghino y República de Siria de la capital entrerriana, no tuvieron clases este miércoles a la mañana por inconvenientes en los sanitarios.Los padres indicaron aque hoy llegaron a la institución “y nos encontramos con que desde el lunes los baños estaban tapados. Nos tuvieron 40 minutos afuera, pasando frío con los chicos hasta que salieron los profesores y nos dijeron que en esta situación” no podían quedarse los alumnos.Tras señalar que el problema fue solucionado, por lo que desde el mediodía estaba previsto que se retomaran las actividades, una de las madres hizo notar que “el establecimiento está muy viejo. Desde principios de año están las cañerías rotas. Esto viene de hace tiempo”. Y manifestó que, en las últimas jornadas, los estudiantes “tenían que aguantarse cinco horas, hasta llegar a sus casas, para ir al baño”.Por eso pidió que “apuren” el edificio nuevo, “que está a la vuelta para que los chicos estén más cómodos”.Otra mamá expresó que “a principios de año escuché que para mitad de año estaría el nuevo edificio. Se ve bastante avanzado, pero no creo que está para junio”.