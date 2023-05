Dieron una charla sobre “Memoria ancestral de nuestros pueblos” en Paraná

Este martes, la Biblioteca Provincial de Entre Ríos en la capital entrerriana fue sede de la charla sobre “Memoria ancestral de nuestros pueblos”. En ese sentido,dialogó con Rodolfo Navoni y Ára Mimbí Vera.“Estamos representando a la Asociación de Victorienses residentes en Paraná, la cual es una institución sin fines de lucro. Organizamos esta charla histórico – cultural en adhesión al nuevo aniversario de la ciudad de Victoria que se celebró el sábado pasado”, manifestó Navoni.En tanto, la profesora Ára Mimbí Vera sostuvo: “Muy feliz y agradecida que el Centro de Residentes me haya invitado porque es una responsabilidad estar frente a mis hermanos de Victoria, a quienes con la memoria de nuestros abuelos e historia de la ciudad tengo esta responsabilidad de transmitir un poco de conocimiento desconocido debido a que poco se sabe de toda esta memoria que guarda nuestra provincia de Entre Ríos con respecto a los pueblos indígenas originarios”.Con respecto a sus raíces, indicó que “soy guaraní, donde mi abuelo paterno es hijo de una india con un militar español y por parte de mi mamá, sería bisnieta de una persona adoptada por un hombre español. Como delegada de la familia, me toca esta responsabilidad de continuar estos conocimientos porque no todos sabemos que tenemos abuelos indígenas, de que pertenecemos a una comunidad importante dentro de la provincia de Entre Ríos”.Finalmente, destacó: “Permanentemente estamos caminando con el objetivo de poder encontrar nuestra identidad, de saber que, de cada cuatro abuelos puros, dos son indígenas, uno puede ser afro y estos datos no se tienen demasiado en cuenta”.