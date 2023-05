Abuelas tejedoras confeccionan frazadas para niños internados en el San Roque

Un grupo de abuelas teje escarpines y frazaditas solidarias para los bebitos internados en el servicio de Neonatología del hospital materno-infantil San Roque de Paraná. Elonce rescató el testimonio de las integrantes unen esfuerzos para ayudar a los niños más necesitados.



Miriam, la fundadora del grupo, repasó cómo surgió el grupo que se formó a la luz del centro de salud “El Charrúa” de la capital entrerriana. “Nos juntábamos a caminar, a hacer gimnasia y fue mi idea el designar un día para reunirnos para recreo; al pensar en qué hacer durante ese momento, decidimos que también íbamos a tejer. Y así surgió la idea de tejer para los chicos necesitados”, contó al remarcar que, en cuatro o cinco años que se juntan, ya realizaron entre seis o siete entregas de escarpines, gorritas, frazadas y medias grandes.



“Esta tarde vamos a seleccionar lo que armamos para cada sección del hospital, envasaremos y mañana lo llevaremos a los sectores designados; iremos con Ofelia Satti porque ella tiene auto”, comentó la abuela tejedora.



En relación al proceso del tejido solidario, Miriam expuso que, primero, desatan las bufandas y chalecos que les donan, ovillan esas lanas y luego las fraccionan para armar los cuadraditos, que después otra de las tejedores los une para confeccionar las frazaditas. Son las colaboradoras del Voluntariado del San Roque quienes las distribuyen donde se necesita.



“Nos pidieron frazaditas para tapar las incubadoras porque los bebitos están ahí desnudos”, mencionó y agregó: “Cuando vienen con niños accidentados y las mamás se tienen que quedar, para ellas también les damos ropas y frazaditas para que puedan vestirse y taparse”.



Elsa, una de las últimas incorporaciones al grupo de tejedoras, hizo hincapié en la importancia de la unión del grupo. “Nos llena el alma porque lo hacemos con amor y no vemos la hora que llegue el martes para encontrarnos, porque pasamos el día juntas y porque es un grupo que hasta festeja todos los cumpleaños”, valoró. “Estamos tan entusiasmadas y nos hace tanto bien tejer y conversar. De hecho, me he encontrado con personas que me dicen que tienen la frazadita tejida que hace diez años le regalaron”, contó la mujer.



“Nuestro principal deseo es que los bebitos salgan bien del hospital, así como salieron los míos, que están hermosos, grandes y sanos”, animó Miriam, quien es abuela de 15 nietos y 17 bisnietos. De hecho, mencionó que dos de ellos, Candela y Mateo, que pronto cumplirán 23 y 18 años, respectivamente, cuando nacieron, estuvieron en el servicio de Neonatología del San Roque.



Finalmente, las abuelas tejedoras dieron a conocer a través de Elonce que necesitan lanas y telas blancas porque les gustaría coser sabanitas para las incubadoras. Los interesados en colaborar pueden acercar las donaciones a la casa de Miriam, ubicada en la esquina de calles Francia y Las Alverjillas; o en el centro de salud “El Charrúa”. (Elonce)