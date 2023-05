Asociación civil “ASI basta” precisó cómo trabajar ante un caso de abuso sexual

Las causas de abuso sexual son siempre materia de investigación para la Justicia en todo el país. Más allá de las garantías que ofrece el Poder Judicial, hay otros organismos que tratan de reforzar la idea de concientización e información sobre la temática. En el caso de la ciudad de Paraná, la asociación civil “ASI basta” (Abuso Sexual en las Infancias) es una de las más preparadas.



Elonce se contactó con Roxana Fertonani, una de las integrantes de la asociación civil, quien en primera instancia anunció cómo se trabaja en conjunto en caso de una denuncia si se trata de un caso dentro de la familia: “ASI basta trabaja principalmente la prevención de los abusos sexuales, una tarea bastante difícil de prevenir. Pero se previene desde la información muchas veces. Cuando una persona entiende que está pasando una situación de esto en su familia, se encuentra desinformado en muchas veces”.



A su vez, remarcó: “Si bien ahí Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, no hay en todas. Hay un protocolo en la provincia que trabajan todas las instituciones que deben estar en una situación de abusos sexuales. Muchas veces, cuando pasa en nuestra propia casa nos encontramos desinformados”.



Por otro lado, remarcó el rol que cumplen con la sociedad paranaense: “ASI basta tiene página de Facebook, Instagram y se contactan con nosotros para saber qué hacer. Ponemos la oreja en ese momento de auxilio, pero no hacemos un trabajo terapéutico porque no tenemos personal capacitado y ni esa es la función. Nosotros hacemos acompañamiento, hacemos de guía para que busquen el asesoramiento terapéutico”.



De todos modos, manifestó cierta preocupación por la cantidad de profesionales abocados a tratar casos de abuso sexual: “Está tan difícil. Hay muy poco personal que trabaja la temática, pero en ese momento de angustia ayudamos a que se active un protocolo que existe en la provincia. Se activa desde las escuelas, agentes de salud, desde la seguridad”.



Ante un caso dentro de la familia, indicó que “normalmente, cuando se trata de algo intrafamiliar, es muy difícil resolverlo. Se debe hacer la denuncia al tomar contacto con este delito de acción pública. Todo ciudadano que tome contacto con alguna sospecha de que hay abuso sexual a un niño, niña o adolescente, debe denunciar. Es una Ley en Entre Ríos, quien no lo hace, comete un delito”.



Por último, reforzó la idea de no revictimizar: “Hablamos de revictimizar cuando la víctima revive porque al contar revive. La ley prevé una entrevista video grabada, que antes llamaríamos Cámara Gesell. Hoy se graba esa entrevista y esta persona habla una vez y queda grabado. Con ese material es el que tiene que trabajar la Justicia para dilucidar el hecho”.