UADER: habrá una colecta externa de sangre este martes en la FCVyS

La importancia de la donación:

Se llevará a cabo la segunda edición de la campaña “Donamos Sangre, Donamos Vida” en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS), una acción conjunta organizada por la Secretaría de Integración con la Comunidad (a través del Programa de Promoción de Acciones Saludables) y la Secretaría de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos de la FCVyS, además del Programa Provincial de Hemoterapia dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Será el próximo martes por la mañana en nuestra Facultad.A través de distintas acciones, como talleres y jornadas de colecta, apunta a generar concientización sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre y un cambio de paradigma sobre la manera en la que se efectúa. Es decir, busca producir otro tipo de mirada sobre la acción solidaria, promoviendo una periodicidad voluntaria y empática, que sirva para optimizar la seguridad transfusional y el abastecimiento de los bancos de sangre.-El martes 10 de mayo estudiantes de las escuelas secundarias Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche asistieron a una charla/taller con Profesionales del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH).-El martes 16 de mayo habrá una colecta externa en el edificio en que funciona la FCVyS y las dos escuelas mencionadas.La colecta se llevará a cabo el día martes 16 de mayo entre las 7 y 11 de la mañana en el Complejo Educativo “Juan Domingo Perón” (FCVyS – Sede Paraná), en calle San Martín 1202.Para donar es necesario estar descansada/o, habiendo dormido por lo menos 6 horas, sentirse en buenas condiciones (no tener síntomas de malestar general, fiebre, resfrío o tos) y no haber consumido alimentos lácteos o bebidas alcohólicas en las doce horas previas a la donación.La donación voluntaria y frecuente permite contar con sangre segura, disponible y evita que el paciente y su entorno deban buscar donantes. La sangre es necesaria para trasplantes, operaciones, tratamientos oncológicos, entre otros.Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año. Contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tienen una función vital en la atención maternoinfantil y del embarazo, de los accidentes viales, de las enfermedades crónicas, etc.